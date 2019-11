Scene oribile pentru o fetiţă de clasa întâi! S-a trezit în toaleta şcolii cu un bărbat dezbrăcat

Ora 9 dimineaţa, liceul Naţional de Artă "Ion Vidu" din Timişoara. Camerele de supraveghere surprind un individ care stă câteva momente în faţa unei uşi. Acolo este baia fetelor. După ce se asigură că nu îl observă nimeni, intră în baie peste o elevă de clasa întâi. Copila s-a speriat şi a fugit imediat înapoi în clasă, iar într-una dintre pauze a povestit colegilor ce s-a întâmplat.

Individul reuşise să intre în şcoală pe o intrare secundară, care nu era păzită. Înainte de a intra în toaleta fetelor, bărbatul ar fi intrat în vorbă cu două eleve mai mari. Imediat, cadrele didactice au alertat poliţia. În faţa agenţilor, copila a povestit că individul ar fi făcut gesturi indecente şi ar fi atins-o. Părinţii copiilor sunt revoltaţi şi speriaţi şi se tem să-şi mai lase copiii la şcoală.

Eleva a fost deja consiliata de un psiholog, iar la şcoală se mai fac mai multe anchete. Bărbatul a fost predat astăzi poliţiei chiar de bunica lui, căreia nu îi vine să creadă că ar fi agresat sexual o copilă. Intre timp, la școala, paza a fost suplimentată cu profesori. Nimeni nu mai poate intra, nici măcar părinţii dacă nu au făcut programare din timp, la director.

