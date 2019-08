Șoc la Caracal: Mama Alexandrei, sunată pentru răscumpărare! „Persoana care deține fetele...”

Bombă în cazul Caracal! Recent a ieșit la iveală și faptul că cineva a sunat-o pe mama Alexandrei Măceșanu și a cerut răscumpărare pentru cele două tinere dispărute, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu!

CRIMINALUL DE LA CARACAL. Ancheta continuă în cazul criminalului de la Caracal, Gheorghe Dincă. Criminaliștii veniți de la București cu un nou mandat de percheziție pentru a căuta probe și dovezi pentru dosarul criminalului de la Caracal.

CRIMINALUL DE LA CARACAL. La mijlocul lunii august, Alexandru Cumpănașu a dezvăluit, printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, că o persoană ar fi sunat-o pe mama Alexandrei Măceșanu pentru a cere o răscumpărare în cazul în care se dorește eliberarea tinerei. Persoana în cauza a spus că eliberează astfel și pe Luiza Melencu, fata dispărută cu câteva luni înaintea Alexandrei Măceșanu.

„(...) am colaborat personal cu procurorii si serviciile de informatii pentru organizarea unui flagrant in cazul unei persoane care a sunat la mama Alexandrei cerand bani pentru eliberarea Alexandrei si Luizei! Chiar daca speranta a fost mica totusi am sperat. Felicit DIICOT si serviciile care au colaborat la acest caz. Persoana care reclama ca detine fetele a fost prinsa si audiata! Din pacate este o pista falsa dar eu sper sa plateasca cu puscaria pentru modul in care s-a jucat cu sentimentele familiei si sperantele tuturor (...)”, a scris unchiul Alexandrei Măceșanu, pe pagina sa de Facebook.