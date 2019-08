Soția lui Gheorghe Dincă a fost dată de gol! A spus minciuni colosale în fața anchetatorilor! „Toți vecinii știau asta”

Soția lui Gheorghe Dincă, presupusul criminal din Caracal, i-a mințit pe anchetatori, însă vecinii au dat-o de gol. Familia uneia dintre fetele pe care bărbatul a spus că le-a omorât cere ca femeia să fie audiată din nou.

Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, a declarat că a depus o plângere penală împotriva Elenei Dincă şi a cerut anchetatorilor să o audieze din nou ca suspect, şi nu doar ca martor. „Femeia a minţit foarte mult. Nu le-a spus adevărul anchetatorilor. Există indicii că în perioada în care Luiza a fost răpită soţia se întorsese acasă“.

La prima declaraţie, Elena Dincă, soția presupusului criminal din Caracal, le-a spus anchetatorilor că soţul ei era un om normal care mereu a avut grijă de familia şi copiii lui. În plus, a declarat că Gheorghe Dincă nu a fost niciodată violent.

„O bătea. Şi pe ea, şi pe copii. Toţi vecinii ştiau asta. De aia de vreo 10 ani, cei patru copii nu i-au mai călcat acestui om pragul casei. Nimeni nu i-a mai văzut pe acasă. De câte ori veneau prin Caracal, pe la casa părinţilor nu treceau. Nevasta lui Dincă părea, oricum, mai ciudată decât el. Nu vorbea, o femeie foarte închisă, abia saluta. Toţi ne miram cum poate să-şi lase soţul să trăiască în mizeria aia de nedescris”, au declarat majoritatea vecinilor lui Dincă.

„Ultima dată când am văzut-o a fost în perioada Paştelui. Mi-a spus că nu mai vrea să se întoarcă în Italia, că are de gând să-şi cumpere cu nea George o casă într-o zonă mai retrasă. N-au trecut câteva zile şi am auzit că a plecat din nou. Am auzit că iar a bătut-o”, a povestit şi vecina care are casa chiar lângă cea a soţilor Dincă, potrivit adevarul.ro.

Astfel, avocatul familiei Luizei Melencu, una dintre adolescentele despre care Gheorghe Dincă a spus că le-a omorât, este convins că soţia presupusului criminal din Caracal ascunde multe adevăruri.

„Femeia a minţit foarte mult. Nu le-a spus adevărul anchetatorilor. Există indicii că în perioada în care Luiza a fost răpită soţia se întorsese acasă. Imposibil să nu fi văzut ceva suspect. Luiza a fost răpită pe data de 14 aprilie. Dincă a dus-o acasă, soţia s-a întors în perioada aia din Italia. Chiar n-a văzut nimic? Această femeie trebuie obligatoriu reaudiată”, a declarat Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu.