"Asta purtam când am fost violată. Sângeram și maică-mea mi-a spus că sunt o curvă". Drama zdrobitoare a unei fete din România agresată și mutilată psihic de violator și de familie. "M-a întrebat cât e ceasul.."

A început să mă târască după el până într-o zonă izolată a parcului în care mă aflăm, până am ajuns după un zid. A început să pună mâna pe mine, să tragă de blugii mei să-i dea jos de pe mine, și încă multe altele. În momentul în care am scăpat de acest instinct de a îngheța, am început să strig că nu vreau și să plâng, și el a comentat că “lasă, că o să-ți placă” cu un rânjet diabolic.

Când a vrut să și-o bage în mine, am urlat ca lupul, și am urlat atât de tare încât și el s-a speriat și a fugit cu pantalonii în vine. Sângeram, se fortase în mine. Nimeni nu a venit după mine. Am reușit să fug acasă tremurând mai rău ca un câine. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă spăl pe mâini și acolo jos, am folosit și spirt și am început să urlu de durere. Părinții au văzut că nu sunt bine și le-am povestit. Știi care a fost reacția lor?

“Ești o curvă care se bagă în seama cu toată lumea!”. Și asta îmi este repetat de 3 ani. I-am implorat să mă ducă la ginecolog din cauza durerilor și a sângerării, au refuzat cu vehemență, ca să “nu afle lumea de rușine”.

Aveam o frică teribilă că aveam să rămân însărcinată și că aveam să fiu forțată să păstrez sarcina. Am ajuns o frigidă din cauza experienței, nu pot folosi tampoane interne la menstruație pentru că ajung să am flashback-uri ale durerii de atunci, nu mă mai pot dezbracă la cabine de proba pentru că încep să plâng.

Am ajuns să am coșmaruri în care bărbați din viață mea care și-ar da viață pentru mine mă batjocoresc în același mod(tată, prieteni etc.).

Am ajuns să-mi fie frică de propriul tată și să-l urăsc din cauza acelui nenorocit, deși tatăl meu nu știe, că ar muri de inima să audă asta. Nici plângere la poliție nu am făcut tocmai din același motiv. L-am mai văzut pe tip de 2 ori în 3 ani, momente în care am vrut să mor, să mă lovească o mășină și să rămân acolo.

Din cauza asta am avut o tentativă de suicid cu somnifere, dar care n-a mers. M-am trezit 18 ore mai târziu. Nici nu mai pot dormi noaptea fără somnifere, tocmai din cauza că dacă nu mă scufund într-un somn adânc, am coșmaruri. Nu mai am încredere în nimeni și în special în bărbați de atunci, indiferent cât de mult demonstrează că sunt de încredere. Cred că până acum am refuzat 5 relații din cauza asta.

Hainele din poză sunt cele pe care le purta când s-a întâmplat totul.

Alexandru Bălan, vloggerul ipotent moral care instiga la violul minorelor: „Eu dacă nu eram în nicio relaţie cu nimeni, vă spun sincer, cât de sincer posibil, f***** toate copilele de 15, de 16 ani, credeţi-mă pe cuvânt.“

Alexandru Bălan continuă să-şi justifice pornirile sexuale faţă de minore spunând că acestea se îmbracă mult prea provocator, notează sursa citată.

Drama sfâșietoare a tinerei din România vine la câteva zile după ce a fost descoperit vloggerul Alexandru Bălan care a spus într-un video cum ar viola minore de 15-16 ani fiindcă se îmbracă provocator: „La modul cu picioare-n gură, s-o scuipi în gură, să-i zici “Oh! Cine-i tăticul tău”, să-i dai cu palme, s-o ţii cu capul de pereţi, să-i pui aşa piciorul pe faţă…”

Acest vlogger cunoscut drept Colo pe numele de scenă are 28 de ani și este unul dintre cei mai urmăriți vloggeri din online-ul românesc, având 850.000 de abonați. Publicul lui este majoritar minor. Acesta are mai multe videoclipuri pe youtube în care prezintă aspecte sexuale greu de digerat într-un mod batjocoritor.

El este din Bucureşti și cei mai mulţi dintre cei care îl urmăresc pe Colo sunt tineri, majoritatea fiind adolescenţi cu vârste sub 18 ani. În cadrul unei transmisiuni live de pe platforma Twitch, Alexandru Bălan povesteşte, în primă fază, despre experienţa sexuală pe care a avut-o cu o minoră, de care ulterior s-a despărţit.

Tânărul spune că minora „era nimfomană“ şi că l-a ameninţat că îl va reclama la Poliţie. „Eram atât de îngrozit c-o să mă bage la puşcărie copila aia, că gen n-ai voie să f*** minori“. Povestea este urmată de o serie de afirmaţii în care Alexandru Bălan critică modul „provocator“ în care se îmbracă „minorele din zilele noastre“, apoi declară că ar face sex cu toate. „Eu dacă nu eram în nicio relaţie cu nimeni, vă spun sincer, cât de sincer posibil, f***** toate copilele de 15, de 16 ani, credeţi-mă pe cuvânt.“, spune vloggerul.

Acesta dă exemplul unei adolescente pe care a văzut-o pe stradă şi despre care spune că merită violată, adăugând şi o descriere a modului în care ar comite fapta.



„În urma informațiilor apărute în media, cu privire la anumite declarații ale unui bărbat ce activează în zona online, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București s-a sesizat din oficiu și a demarat verificări pentru stabilirea situației de fapt și de drept”, a precizat Poliția Capitalei, pentru Mediafax.