Tatăl Alexandrei a povestit cum și-a dat seama că fiica lui a dispărut: "Încă mai sun pe telefonul ei, sperând să răspundă"

Tatăl Alexandrei Măceșanu a povestit, într-o apariție la Antena 3, cum a ajuns familia să apeleze la poliție și cum a realizat bărbatul că fiica lui a dispărut.

'Le multumesc tuturor celor care ne ajuta. Nu mi-am pierdut increderea, cred ca este in viata. Astept sa o vad. Si eu si sotia mea credem ca este vie. Cand am venit acasa, sotia a zis ca de pe la ora 14.00 - 15.00 nu mai raspundea la telefon. Am sunat la prietenele ei, nimeni nu stia de ea. Am cautat, am intrebat, nimic. Atunci ne-am dat seama ca e ceva. Telefonul ei a fost inchis”, a povestit bărbatul.

Ioan Măceșanu a mers la secția de poliție pentru a raporta dispariția Alexandrei, însă a fost ignorat de autorități. Polițiștii i-au spus să revină a doua zi, dacă fata nu revine acasă.

„Toți spun că o să apară, că așa sunt fetele, că așa e vârsta”, a zis el.

Tatăl fetei a mai spus că ea nu pleca niciodată de acasă fără să anunțe. „Când pleca întreba „Tati, mă lași?”. (...) Noi pentru ea am fost mai mult decât părinți, vorbeam orice, învățam, mă întreba dacă e bine. Ne consultam, nu am cuvinte”, a mai spus acesta.