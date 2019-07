Tatăl Alexandrei Măceșanu, primele declarații după ce s-a aflat că fiica lui ar fi fost ucisă: ”Nu știu ce să mai cred!”

La aproape o săptămână de zile de când Alexandra Măceșanu a dispărut de acasă, tatăl fetei de 15 ani a făcut primele declarații și a mărturisit ce s-a întâmplat în primele ore de la dispariția fetei.

Citește și: Reacția părinților, după ce i-au auzit vocea Alexandrei în dialogul cu operatorul 112: "E sfâșietor"

Potrivit WOWbiz, bărbatul a mărturisit că a sperat până în ultima clipă ca fiica lui să fie în viață.

”Plecase la meditații. După aceea să auzim că s-a dus să se întâlnească cu prietenul ei. Se face o săptămână de când nu dorm. Am plecat la Caracal, se auzise că a văzut-o cineva la un magazin. Ne-am dus și ne-am uitat pe camere, dar nu era. A primit soția un telefon. Am căutat în două case diferite și nu era. Vă dați seama ce am simțit. I-a dat Dumnezeu o șansă, dar dacă nu au știut să profite de ele, ce să zic?

În afară de ce ne-au arătat nouă, lănțișorul și inelele și un cercel, nimic. Inelul era în butoi și lănțișorul. Când au cernut oasele s-au găsit acolo. E foarte greu. Nu știu ce să mai cred. Noi sperăm să fie, să vină acum. Sufletul meu crede că trăiește”, a mărturisit tatăl Alexandrei

Motivul pentru care Alexandru Cumpănașu a șters înregistrarea discuției dintre Alexandra și operatorul de la 112: ”CNA s-a sesizat!”

Alexandra Măceșanu a dispărut de acasă miercuri, 24 iulie. Vineri dimineață, atunci când polițiștii au descins în casa lui Gheorghe Dincă, fostul mecanic auto care a luat-o la ocazie, aceștia n-au mai găsit decât oase, cenușă și obiecte de vestimentație.