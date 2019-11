Tatăl Adrianei, fetiţa ucisă de olandez, a fost audiat: ”Să ne dea şi nouă ceva, că suntem săraci!”

Întrebat de jurnaliști dacă va cere despăgubiri de la familia din Olanda, acesta a mărturisit că dacă se va întâmpla să primească niște bani, va fi foarte bine, pentru că oricum sunt foarte săraci.

Momentul în care a fost ucisă Mihaela Adriana, dezvăluit de un prim-procuror! Cum ar fi omorât-o criminalul

"Dacă se poate să ne dea şi nouă ceva, că, ştiţi şi dumneavoastră, suntem săraci. Nu avem şi noi la pomeni, la astea. Dacă e ceva, bine, dacă nu. (...) Noi nu cerem nicio sumă, ce o vrea legea. Ar fi bine să ne dea. (...) Are ceva bunuri. Are moştenitori, are o fată, are soţie", a spus tatăl.