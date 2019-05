Tot ce trebuie să știi despre riscuri în online! Cum să nu fii furat pe internet

Peste 90% dintre românii din mediul urban cu vârsta de peste 16 ani utilizează Internetul. Această creştere a ritmului utilizării mediului online aduce şi o serie de pericole ascunse, care ne-ar putea complica viaţa. Modul cum ne comportăm online şi mai ales ce dezvăluim în mediul virtual poate să ne facă pe noi sau copiii noştri victime ale furtului de identitate sau chiar a pornografiei infantile. Ne propunem prin intermediul campanei Think Twice să atragem atenţia asupra acestor subiecte, unele dintre ele considerate tabu, să găsim soluţii şi să rămânem implicaţi în buna dvs. informare pentru ca fiecare decizie pe care o luaţi să fie bine cântărită.