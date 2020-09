Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică! Ce trebuie să facă în această zi femeile care vor să se căsătorească sau să rămână însărcinate

Creștin ortodocșii sărbătoresc în fiecare an, pe 8 septembrie, Nașterea Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută și sub numele de Sfânta Maria Mică. Aceasta este marcată cu roșuu în calendar și este prima mare sărbătoare din noul an bisericesc care a început pe 1 septembrie.