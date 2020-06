Imagini șocante într-o comună din Vaslui. O mamă și-a dezbrăcat fiul complet și l-a legat cu lanțuri de un copac. Cum își justifică fapta odioasă

Imaginile șocante au stârnit revoltă pe internet, iar femeia a explicat că este prima oară când se întâmplă așa ceva. Vecinii, însă, o contrazic, ei spunând că bărbatul este abuzat de mama lui.

”În jurul orei 12:00 am fost sunat de de către asistenta socială, care era împreună cu asistentul medical comunitar, pe teren. M-am prezentat la fața locului, am sesizat atât poliția cât și salvarea. Am găsit persoana legată cu lanț, de un copac.

Ulterior am aflat că a fost legat de mama sa, care culmea, e și asistent personal.

Nu am auzit acum prima dată, persoana e în evidențele noastre din 2009, noi personal trecem pe la aceste persoane pentru a-i verifica. Noi am dorit instituționalizarea acestei persoane, avem documente în acest sens.