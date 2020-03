„Îl căuta în fiecare seară”. Ucigașul lui Petrișor Sebastian l-a urmărit pe copil zi de zi. Înregistrarea postată de bărbat pe Facebook este terifiantă: „Puteau să ardă de vii”

Pe 6 decembrie 2019, la zece zile după ce și-a găsit magazinul vandalizat, afaceristul de 39 de ani din Vaslui a postat pe Facebook o înregistrare video în care arată daunele provocate și în care vorbește despre cei pe care îi bănuiește că ar fi în spatele incidentului.

„Puteau fi arşi de vii”

„Aici e camera în care a fost magazinul. A ars tot. Primul indiciu care m-a dus cu gândul, după ce am scos totul de aici, a fost că a fost cineva. Pentru că nu am găsit ţigări arse şi banii, de nicio culoare. Dar am găsit portofelul în apă pe jos, permisul neveste-mii, buletinul.Şi rămăşiţe din tot ce am avut eu aici. Rămăşiţe de ţigări şi bani nu au rămas.

Pachetele de ţigări au fost aici pe raft şi aici jos două cartoane (două cartuşe de ţigări n.r.). O cutie cu lenor, clorul, au rămas, dar ţigările nu au rămas. Aici sunt actele care au fost în magazin, toate arse.