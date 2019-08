Cutremurător! Ultimele cuvinte pe care le-a auzit Luiza Melencu de la mama ei, înainte de a urca în mașina lui Gheorghe Dincă! „Hai, mami…”

Ultimele cuvinte pe care le-a auzit Luiza Melencu de la mama ei înainte de a urca în mașina lui Gheorghe Dincă, presupusul criminal din Caracal, au prevestit, parcă, tragedia ce avea să se întâmple.

Mama Luizei Melencu, fata din Dioşti, judeţul Olt, pe care Gheorghe Dincă a mărturisit că a omorât-o la scurt timp după ce a luat-o cu maşina, a dezvăluit când a vorbit ultima dată cu fiica ei și ce i-a spus.

Mihaela Luiza Melencu a dispărut într-o zi de duminică, 14 aprilie 2019, din Caracal, unde venise să retragă de la un bancomat bani trimişi de mama ei.

Ultima dată, Luiza Melencu a vorbit cu mama ei, la ora 11.29, în acea zi. Georgeta Melencu se afla în acel moment în Anglia, dar ea și fiica ei vorbeau zilnic şi chiar de mai multe ori pe zi.

„A fost 11,00 jumătate când am vorbit ultima dată cu ea. A rămas că ne auzim acasă. Am vorbit pe cameră cu ea şi ea a zis «Hai, mă, mami, că nu merg cu camera, că se uită lumea...!». Era în dreptul parcului şi în momentul în care o arată pe filmuleţ, ea cu mine vorbea. Taică-său o suna, dar ea nu insista mereu. În ziua aia ea l-a sunat, personal. Bărbatul meu a declarat treaba asta, l-a sunat şi i-a spus că urcă în maşină. Şi eu, ultima frază pe care am vorbit-o, a fost: «Ai grijă la cine te urci, mamă!»”, a dezvăluit mama Luizei, potrivit adevarul.ro.

În mod normal, drumul nu ar fi trebuit să dureze mai puţin de o jumătate de oră. Bunicul fetei, care se afla la pescuit, a ajuns înainte de ora 14,00 acasă şi observând că Luiza nu a ajuns, a dat alerta, inclusiv poliţia fiind anunţată la scurt timp.

Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a declarat că le-a ucis pe adolescentele Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu.