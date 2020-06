„Stropit cu formol, izolat în saci de plastic” Un bărbat de 53 de ani a murit cu zile, pentru că ar fi fost suspect de COVID-19. Era NEGATIV!

Cazul șocant al morții unui bărbat în vârstă de 53 de ani, refuzat de mai multe spitale din București pentru că ar fi fost suspect de COVID-19, în ciuda faptului că rezultatul testului efectuat la Institutul Cantacuzino a fost negativ, a fost prezentat de avocatul Gheorghe Piperea, pe pagina sa de Facebook.

„Am in fata un dosar al unui pacient cu dializa, care a decedat in urma unui al doilea stop cardiac survenit in decurs de cateva ore, timp in care era plimbat de la un spital la altul, fiind pasat intre managerii de spital.

A fost inregistrat, la data de 5.05.2020, ca fiind "suspect de infectare cu Sars - Cov2" si, deci, tratat cu toata "deferenta" aplicabila acestor cazuri - stropit cu formol, izolat in saci de plastic, in starea in care era in momentul decesului, adica aproape dezbracat si stampilat cu diagnosticul covid -19, ca sa fie bine si pentru familie, adica sa fie tinuti toti la distanta de comunitate, in calitate de suspecti de molima. Varsta omului - 53 de ani”, a scris Gheroghe Piperea.

Adio, măsuri de relaxare?! Următoarele zile sunt critice, spun experții din Ministerul Sănătății: „Creșterea este semnificativă”