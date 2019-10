Un bărbat din Vaslui și-a omorât soția, apoi a sunat la 112! „Veniți că am omorât-o...”

Caz incrdibil la Vaslui, după ce un bărbat din comuna Albești și-a omorât soția, apoi a sunat singur la 112 pentru a anunța decesul.

Un bărbat în vârstă de 44 de ani din comuna vasluiană Albeşti şi-a înjunghiat mortal soţia, de patru ori, în cursul nopţii de marţi spre miercuri, după care a sunat la numărul unic de urgenţă 112 pentru a anunţa decesul femeii. Se pare că ulterior bărbatul ar fi încercat să se sinucidă.

"În cursul nopţii, prin apel la numărul 112, un bărbat a sesizat decesul unei femei de aceeaşi vârstă. Cercetările în acest caz sunt efectuate sub coordonarea unui procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui", a declarat responsabilul cu relaţiile mass-media din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, Loredana Stavăr.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, la faţa locului a fost trimisă o autospecială de Terapie Intensivă Mobilă, echipajul medical constatând decesul femeii, arată cei de la Agerpres.

"Ambulanţa TIM a fost solicitată iniţial pentru două persoane, o femeie care a fost găsită decedată şi un bărbat care le-a declarat membrilor echipajului medical că ar fi încercat să se sinucidă", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui, Marius Stanciu.

SOȚIE OMORÂTĂ LA VASLUI

Femeia tocmai se întorsese de la muncă din Germania, de numai trei zile și și-a găsi sfârșitul chiar în căminul conjugal. Vecinilor nu le vine să creadă cele întâmplate.

“Nu ne vine să credem! Coca și Petru au fost mereu doi oameni muncitori, cu doi copii frumoși și acum, după ce au muncit ambii în străinătate și și-au ridicat o casă frumoasă, să ajungă aici? Ea a venit sâmbătă acasă. Avea concediu două săptămâni. El venise de vreo 10 zile, lucra pe un TIR în comunitate. Și din câte am înțeles, urma să plece și el odată cu Coca. Noi nu i-am auzit certându-se. Aseară, când a venit Poliția și am aflat ce s-a întâmplat, am rămas șocată. Pe ea au găsit-o în baie, înjunghiată de patru ori. Pe el l-a luat SMURDUL, pentru că a încercat să se sinucidă”, a spus o vecină de-a celor doi, arată cei de la vremeanoua.ro.