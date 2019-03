Un bebeluș de cinci luni a murit subit, în aeroport! Tatăl copilului, sfâșiat: ”Era numai un zâmbet! Am avut nevoie de șapte ani ca să-l concepem!”

Un bebeluș în vârstă de cinci luni a murit subit, în Spania, în timp ce se întorcea cu părinții săi dintr-o vacanță petrecută în Spania. Micuțul a încetat să mai respire, iar medicii n-au mai putut să facă nimic pentru el.

Micuțul Ernie Allen-Bryan a fost un bebeluș dorit, iar părinții lui îl descriu ca fiind ”întotdeauna un zâmbet”. El se afla cu părinții în aeroport când a încetat să mai respire, însă nimeni n-a mai putut să facă nimic pentru el.

”Ernie a fost un bebeluș extrem de fericit, zâmbea mereu. Nu ne putem explica moartea lui subită.”, a povestit Nick, unchiul micuțului, potrivit Daily Mail.

”Am avut parte de o vacanță fantastică, lipsită de probleme. A fost dificil, însă, să-i aducem trupul în țară, din pricina procesului dificil de repatriere, dar ne-au ajutat oameni extraordinari.”, a mărturisit tatăl copilului care este sfâșiat de durere.

”Am avut nevoie de șapte ani ca să-l concepem. A fost un bebeluș special, în ciuda faptului că drumul lui aici a fost foarte scurt.”, a mai precizat tatăl copilului.

Deocamdată nu se știe ce i-a provocat decesul, însă se crede că este vorba de sindromul de moarte subită a sugarului, care este cunoscut și sub numele de moarte instantanee, un fenomen întâlnit frecvent în cazul copiilor cu vârste de sub un an.