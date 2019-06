Să-i vadă toată țara! Un cuplu de bătrâni din Bacău a omorât un cățeluș, cu o secure, în curtea proprietarului

O înregistrare tulburătoare circulă pe rețelele de socializare. Un stăpân disperat, strigă după ajutor, după ce a văzut cum cățelușa sa a fost ucisă, cu bestialitate de vecinii de alături.

Fără vreun motiv, cei doi concubini au intrat în curtea bărbatului, au ridicat câinele ca pe o cârpă și au început să îl lovească, fără oprire, cu o secure. Chiar și după ce animalul nu mai mișca, poate să fie sigur că și-a dus până la capăt treaba, bărbatul îi mai aplică câteva lovituri.

Proprietarul câinelui ucis a distribuit „masacrul” pe rețelele de socializare, cerând ajutor tuturor celor care îl privesc.

„Distribuiti masiv acest masacru!

Desi am sistem de supraveghere montat la mine si la aceasta vecina dupa ce am vazut-o disperata ca,, hotii o tot calca'',

Cu un tupeu de neimaginat a intrat ca un hot la mine in curte si mi-a luat catelusa pasnica, iubirea fetitelor mele (un pichinez de casa) si a uciso cu bestialitate cu o secure.

Motivul numai ea si concubinul ei il stiu.

Sunt plecat din tara si nu stiu unde sa apelez ... !!!AJUTOR!!!

Fapta s-a petrecut in sat Somusca

Comuna Cleja jud Bacau

Tot satul ii cunoaste pe nemernici.”