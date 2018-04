Caz incredibil la Iași! Un bărbat a intrat în greva foamei pentru că nu este lăsat să dea examenul auto! Cum explică autoritățile întreaga poveste

Un ieşean a intrat în greva foamei de supărare că nu este lăsat să susţină examenul auto! Bărbatul doreşte să obţină un carnet de conducere categoria C, dar - din cauza unei încurcături juridice - nu reuşeşte să-l obţină. Acum omul protestează în faţa sediului de la Permise şi-i aduce nişte acuzaţii grave şefului instituţiei.

”Eu, în 2011, am obţinut permis prin examen, permis cu categoria B. Am plecat ulterior în Anglia, am pierdut permisul românesc, am solicitat un permis englezesc.”, spune bărbatul, care între timp, s-a întors în ţară şi a cerut un duplicat pentru permisul românesc care i-a fost eliberat, fără probleme. După, s-a trezit cu dosar penal.

”A venit şi a declarat în fals că a pierdut permisul de conducere românesc şi-a obţinut un duplicat la permisul românesc, fapt care a dus la deţinerea a doua permise de conducere. Unul în Marea Britanie şi unul românesc.”, spune, de cealaltă parte, șeful instituției.

Bărbatul susţine că a fost achitat de Parchetul din Iaşi pentru această faptă. Aşa că s-a prezentat la acelaşi serviciu de permise să dea examenul pentru categoria C. Nu se aştepta să fie tratat astfel.

Şeful instituţiei susţine că în hotărârea judecătorească nu este specificat şi ce se întâmplă cu permisul bărbatului.

În baza de date, el figurează în continuare cu bulină neagră. Bărbatul susţine că şeful instituţiei i-a cerut 300 de euro mită şi, pentru că nu i-a primit, vrea să se răzbune.

După ce stat câteva ore în faţa Serviciului de Permise, bărbatul s-a mutat în faţa prefecturii, dar prefectul era plecat. I s-a comunicat, în schimb, că se va face o anchetă.