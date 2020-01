Una dintre fetele obligate să participe la orgii cu primarul a rupt tăcerea: ”Am mers la psiholog ca să-mi revin. Nu vream să-mi amintesc ce s-a întâmplat acolo!”

"Am făcut recuperare şi mulţumesc lui Dumnezeu mi-am revenit după trauma pe care am avut-o. Acum sunt ok. Nu intenţionez să fac nimic mai departe. Nu vrea să îmi aduc aminte nimic. Au fost momente care au fost groaznice. Acum nu mai vreau să îmi aduc aminte ce a fost acolo“, a spus femeia, în scurta sa intervenţie. Povestea Dianei a fost confirmată şi de mama sa, care lucrează în străinătate. "Diana avea în jur de 16-17 ani, nu avea 18 ani când s-a întâmplat. Când a ajuns acasă, a adus-o şi a aruncat-o în ogradă. Am găsit-o jos, leşinată, în curte şi am chemat salvarea, am dus-o la Iaşi. Era bătută toată. Ştiu că a luat-o din Paşcani şi a dus-o la un primar”, a spus femeia, telefonic, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Un primar din România a făcut amor cu o elevă! Cum a șantajat-o, ca să nu le spună părinților ei. Pedeapsa lui este de necrezut! „A amenințat-o că…”

De cealaltă parte, unii dintre localnici au sărit în apărarea primarului: ”Nici vorbă. Dar nu se auzea? Dar îs paznici acolo. E un primar extraordinar, ajutător, ajută treburile. O făcut asfalt. De mult îl necăjeşte să îl scoată, dar nu are cum, el e un om de nota 10”, a spus un bătrân.