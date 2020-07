Unchiul tinerei Alexandra Măceșanu a dat marea veste! Alexandru Cumpănașnu: „Nu am dorit să anunțăm mai devreme. Dumnezeu ne iubește”

„Voi fi din nou TATĂ ‼️❤Dragi prieteni și oameni care ne iubesc și vă iubim am plăcerea să vă anunț astăzi ca Simona, soția mea extraordinară va naște un băiețel peste aprox 3 luni‼️❤ Nu am dorit să anunțăm mai devreme pt a trece perioada critică și pt a nu păți ca ultima dată. Dar Dumnezeu ne iubește și ni l-a dăruit acum pe Tudor Alexandru. Simona se afla in luna a-7-a și totul este în regulă cu bebe. Voi avea astfel 2 băieți și 2 fete. Sunt extrem de fericit‼️❤

Va purta numele tatălui meu care în ultimii 10 ani de viață a fost cel mai important sprijin pentru mine‼️❤ Încă un motiv în plus să lupt împotriva abuzurior asupra copiilor noștri și pt a construi o societate mai bună pt ei‼️ (...)”

Alexandru Cumpănașu și soția sa, Simona

Pentru cei care nu știu, Alexandru Cumpănașu este unchiul tinerei Alexandra Măceșanu, tânăra răpită, violată și ucisă de către Gheorghe Dincă, criminalul de la Caracal:

DESPRE CAZUL CRIMELOR DE LA CARACAL, COMISE DE GHEORGHE DINCĂ