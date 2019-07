Varianta poliţistului care a vorbit cu Alexandra la 112: "Nu puteam să ţin trei telefoane la ureche. Noi, la Poliție, nu avem internet. Cum să verific?"

Poliţistul care a preluat apelurile Alexandrei la 112 explică, într-o declaraţie în exclusivitate pentru Observator, cum a gestionat momentul. Spune că a încercat să o liniştească pe adolescentă, dar a fost nevoit să preia în acelaşi timp şi alte apeluri.

"E inuman, nu puteam să ţin trei telefoane la ureche", susţine el. În plus, nu a putut verifica detaliile indicate de adolescentă despre locul unde e sechestrată pentru că nu avea acces la Internet, aşa cum nu are niciun sediu de Poliţie din ţara noastră.

"La 11:05 a fost apelul. Mi-au predat cele de la STS, în timp ce vorbeam cu Alexandra îmi spuneau prin cască că a fost răpită şi violată. Eu am întrebat, am zis, se vede şi pe stenograme, am zis: "Aoleu, daţi-mi mai repede", mai spune ofițerul de poliție.

Un apel cât un strigăt pentru viaţă. O copilă de 15 ani răpită, bătută şi violată sună la 112, un sistem de urgenţă de care se agaţă cu toată speranţa că va fi salvată. Primeşte în schimb o mostră pură de cinism şi neprofesionalism.