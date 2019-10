Viorica, menajera lui Gheorghe Dincă, noi declarații: ”A încercat să mă violeze. Mi-a zis că-mi dă bani!”

Viorica, menajera lui Gheorghe Dincă, a declarat, în cadrul unui interviu pentru ”Acces Direct”, că acesta a încercat să o violeze.

Totul s-ar fi petrecut în timp ce soțul ei lucra tot pentru Dincă, care îl ajuta să construiască un beci.

„Am suferit foarte mult. Am suferit că mă vedeam că nu putere să pot să-l răzbun să-i fac ceva, să... să-l zgârii să-i rup o buză să... Şi acum am imaginea aia. De câte ori vorbesc despre asta, mi se pune un nod în gât. Cum îi curgea scuipatul pe mine, şi m-a prins şi cu mâinile aşa, de nu mai puteam să mai fac nicio mişcare. Mi-a spus: ”Spune-mi cât vrei, dacă vrei să te culci cu mine”. L-am împins şi am fugit. Am fugit pe scări. Şi de atunci, din ziua aia, când mi-a propus, eu am plecat acasă”,a declarat menajera din casa lui Dincă.

Ce alte mărturisiri a mai făcut femeia, află urmărind clipul de mai sus!