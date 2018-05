VOCUHERE DE VACANȚĂ 2018. Au SOSIT TICHETELE DE VACANȚĂ!!! Banii au intrat în conturile unităților!

În ciuda previziunilor sumbre inițiale, profesorii vor primi mult discutatele vouchere de vacanță. potrivit unor informații de ultimă oră, banii pentru tichete ar fi intrat deja în conturile Inspectoratelor Județene Școlare.

"Nu se primeste decat acolo unde salariatul are norma de baza. Avem contabili, avem secretari, sunt tot felul de suprapuneri. Deci intra numai si numai pe salarii de baza. La profesori care lucreaza in trei scoli e foarte complicat sa le fractionezi voucherul. Ca urmare, va primi numai unde a cerut baza de solicitare participare in consiliul profesoral. Consideram ca acolo are norma de baza", a spus inspectorul scolar general Camelia Tabara.



Voucherele vor fi procurate de conducerea unitatilor de invatamant impreuna cu sindicatele si vor fi acordate proportional cu perioada lucrata, respectiv timpul de munca, informează site-ul portalinvatamant.ro. Valoarea maxima a tichetelor de care beneficiaza un angajat este de 1.450 de lei, suma fiind impozabila. Tichetele de vacanta pot fi utilizate numai in hotelurile si in pensiunile din tara si vor fi acordate pana la data de 30 noiembrie 2018.