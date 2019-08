Românce obligate să facă sex neprotejat şi lăsate să moară de frig în stradă! Zac nemâncate și pline de boli pentru a face bani din sex! Acasă le așteaptă iubirea vieții!

Copilele românce chinuite în ultimul hal! Erau luate cu forța, exploatate pentru sex, private de drepturile elementare ale fiecărui om, expuse la boli, la foamete, la frig și la traume ireversibile!

Un bărbat de etnie romă din comuna Tudor Vladimirescu (judeţul Galaţi), pe nume Dumitru Marin (42 de ani), zis "Mitică", a exploatat sexual sute de tinere din România, pe care le-a tratat cu o cruzime inimaginabilă şi le-a forțat să se prostitueze!

Absolvent a trei clase primare, este plasat de către Tribunalul Galați în arest la domiciliu pe 14 august, pentru 60 de zile. Deși bărbatul este judecat pentru constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de minori și trafic de persoane în formă continuată, judecătorii nu îl consideră un pericol social!

Folosind metode crude și barbare de prostituție pe minore, Dumitru Marian este considerat de anchetatori capul grupării infracţionale. Acesta a câştigat în Italia, în ultimii cinci ani, nu mai puţin de 300.000 de euro, de pe urmă exploatării a zeci de tinere românce.

Neavând loc de muncă în urma celor trei clase primare absolvite, Dumitru Marian s-a apucat de cele mai grave metode pentru a face bani: trafic de persoane și prostituția minorilor!

Acesta a fost închis în Peninsulă pentru proxenetism, dar a ieșit rapid deoarece Tribunalul din Fermo l-a condamnat cu suspendare.

Agățate prin metoda "Loverboy" ca mai apoi să fie obligate să facă sex neprotejat şi lăsate să moară de frig în stradă

Zeci de tinere din judeţul Galaţi au ajuns prostituate în zonele controlate de clanul din Tudor Vladimirescu, din localităţile italiene Porto SanT d' Elpidio şi Civitanova Marche. Cele mai multe erau prinse prin metoda "Loverboy". Posibila pradă se îndrăgosește de proxenet, iar aceasta se prostituează pentru a le crea un viitor amândurora!

Unele dintre victime erau racolate prin răpire şi constrângere fizică şi psihică, prin amenințare, teroare şi şantaj emoţional. Unele dintre ele, chiar şi minore, provin din centrele de plasament din judeţul Galaţi. Dacă apucau să iasă din țară, fetele erau obligate să accepte prostituţia "la stradă", nivelul cel mai de jos al activităţii de prostituţie! Majoritatea fetelor provin din familii dezorganizate sau sărace, fără apartenență la grupuri sociale, timide, retrase și ușor de manevrat!

Obligate să trăiască și să se prostitueze în condiții terifiante!

Fetele erau maltratate în frig! Nu erau lăsate să se îmbrace în concordanță cu temperaturile de afară! Când cereau să poarte pantaloni lungi iarna, acestora nu li se permitea! Ba chiar erau obligate să facă sex neprotejat! Unele au luat boli grave și dacă manifestau simptome nu erau duse la spital pentru a fi tratate, ci erau lăsate să zacă!

Victimele nu puteau ține legătura cu membrii familiei și actele de identitate nu erau refăcute la datele când acestea expirau, motiv pentru care asistența medicală nu putea fi acordată!

Câştigul era de 30 de euro pentru un raport sexual în maşina clientului şi 50 euro un raport sexual la domiciliul clientului sau la hotel, din care li se lăsau maximum 10 euro pe zi din care trebuiau să se întrețină singure!

Informații privind modul în care acestea erau tratate s-au aflat din interceptările telefonice care arată că româncele erau numite de către proxeneţi: "demente, nespălate, jigodii, zdreanţe, jeguri, jegoase, panarame, martaloage, rable, maimuţe".



Româncele = mașini sexuale care produc bani!

Unele dintre victime scriau zilnic mesaje "iubiților" lor ajungând să le spună câți bani au încasat la finalul zilei:

"Viaţa mea am ajuns acasă şi am făcut 160 nb iubirea mea tbx", "Am făcut 340 nb dragoste mea mika tbx pui şi îmi este dor de tn iubi meu", "Iubi plec acasă pwp am făcut 170 viaţă mea" sau "Tăti am făcut 380 nb tbx mult".

Unele dintre fete au reușit să scape, depunând plângere la poliția italinaă, altele au fost diagnosticate cu boli grave, altele au fost trimise în alte părți pentru prostituția după ce se considerau că nu mai sunt apte pentru a produce suficient!

”Constituirea unui grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunilor de trafic de minori şi trafic de persoane a îmbrăcat formă cea mai abjectă de umilire, aservire a victimelor exploatate care au fost practic apreciate că o marfă de vânzare pentru a produce banii necesari unei familii de etnie romă”, se arată în rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT Galaţi.



Proxeneţii au investit banii în proprietăţi sau maşini de lux sau pur şi simplu i-au pierdut la jocuri de noroc.



O parte din conversațiile acestora au ajuns publice:

"S-avem tot timpul bani. Poate pun mâna şi pe rabla asta, înţelegi şi strângem şi noi. Îţi dai seama? Numai permisul meu e 1.700 când ajung acolo", spunea proxenetul, într-o interceptare telefonică. "Digeaba ai casă cu zece etaje! Dacă n-ai un ban deoparte şi n-ai di...pi ci să pui mâna, tot degeaba!"



Majoritatea fetelor manifestă anxietate, tulburări de dinamică sexuală, tristețe, obsesii, temeri, o stimă de sine scăzută, tentative de suicid, ataşament şi depresie. De asemenea, fetele nu mai vor să revină la familiile din care provin, considerând că aceştia nu le acordau atenţia şi iubirea dorite.

Având în vedere toate cele prezentate, Dumitru Marian, cel care a distrus și chinuit zeci de fete, nu este considerat de către judecători un pericol social!

România, mai trăiești?