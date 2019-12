Zeci de pacienți, șocați de ținuta unui medic de la Urgențe: ”Are hainele murdare, rupte şi miroase a urină. Copilului meu i s-a făcut rău şi a vomat”

Amenzi uriașe pentru medicii care își lasă pacienții să aștepte prea mult: „Ar trebui să fim sprijiniţi şi nu umiliţi!”

În urma acestui mesaj au apărut sute de alte mărturii, care confirmă faptul că doctoriţa ar avea probleme personale grave. ”Și eu am păţit-o cu această doamna doctor… am mers doar pentru o răceală şi a ajuns să mă dezbrace aproape complet şi să mă întrebe de o sută de mii de ori dacă mănânc cărniţă. Era ciudată şi-mi era frică, i-am zis mamei să nu mă lase să mă interneze. Până la urmă am reuşit să scap doar cu o reţetă, însă când am mers la medicul de familie pentru a-i cere o părere, mi-a spus că pe reţetă erau multe antibiotice şi pastile care nu aveau treabă cu răceala mea, erau pentru alte afecţiuni. Am avut mare noroc că nu am luat imediat pastilele, că cine ştie ce mai păţeam? Am aflat ulterior că i-a murit familia şi trăieşte în Chercea într-un garaj, are probleme psihice şi toată lumea cunoaşte situaţia, dar din lipsă de doctori o ţin pe dânsa”, a scris o altă persoană.

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila a precizat vineri că nu a primit nicio sesizare oficială la nivelul spitalului, că s-a autosesizat în urma discuţiilor din spaţiul public.