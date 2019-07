Portarul echipei naţionale Under 21, antrenamente incredibile pentru a se menține în formă! „Am lăsat-o moale cu fetele” - Video

Ionuț Andrei Radu, portarul echipei naţionale Under 21, se antrenează intens, pentru a se menține în formă. Tânărul sportiv a dezvăluit că este abordat de fete, dar și ce atitudine are momentan față de acestea.

„Se întâmplă să mă caute femei, să facă ele primul pas. Însă, în acest an am lăsat-o foarte moale cu fetele, pentru că, după părerea mea, sunt un factor distructiv. M-am concentrat doar pe fotbal. Nu aveam nevoie de un alt stres”, a spus Andrei Radu.

Andrei Radu, căruia i se mai spune și „Radu cel Frumos”, a spus că nu s-a gândit niciodată că va ajunge la un nivel atât de înalt.

„Poate și acesta a fost secretul meu. Nu am avut niciodată așteptări. Am trăit momentul și am muncit”, a mai spus el.

Portarul echipei naţionale Under 21 face antrenamente intense și individual. El a fost filmat în timpul unor astfel de antrenamente.

Vedeți cum se antrenează Andrei Radu în clipul de mai sus.

Sursă video: Antena Stars.