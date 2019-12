Dan Petrescu, laude la adresa FC Voluntari: Incredibil ce joc bun au! La Craiova, au pasat de 30 de ori la rând înainte să marcheze, sunt sigur că numeni nu a urmărit asta

"Băieţii s-au antrenat bine săptămâna aceasta, moralul a fost mai bun după nişte victorii, problema e cu deplasarea, sperăm să ajungem cu avionul (n.r. - care ar putea să nu zboare din cauza condiţiilor meteo) pentru că nu mi-ar plăcea să mergem cu autocarul 7-8 ore înainte de meci, ar fi o problemă pentru noi. În rest, sunt 2-3 jucători accidentaţi, Bordeianu suspendat. Atmosfera a fost destul de bună şi i-am văzut chiar concentraţi. În ultimele meciuri nu am reuşit să câştigăm în deplasare, mai ales când am venit după cupele europene, acum nu mai venim după un meci din cupele europene, venim după un meci din campionat. După ce au jucat cu noi, cei de la Voluntari au pierdut opt meciuri şi au făcut trei egaluri. Ceea ce e curios este că cele opt meciuri le-au pierdut la un gol diferenţă. Ori cu 1-0, ori cu 2-1 şi când au pierdut cu 2-1 au condus mereu. Incredibil ce joc bun au! Cu Craiova când au dat gol - sunt sigur că nimeni nu urmăreşte, pentru că noi vorbim mult, dar fotbal urmărim puţin - au făcut 30 de pase la rând până să marcheze un gol, cred eu că e un record. La meciul cu Viitorul au făcut 20 de pase la rând şi au marcat gol. E foarte greu în fotbalul de astăzi să faci 30 de pase la rând. Dar le lipseşte ceva, probabil în apărare sau pe finaluri de meciuri, pentru că ei domină toate meciurile. Au dominat pe Mediaş şi au pierdut, au dominat pe Astra, au dominat Craiova la ea acasă, pe Viitorul. Puteau să câştige cu orice echipă. Ca joc, viitorul arată excelent, cred că şi antrenorul e disperat, nu mai ştie ce să inventeze pentru că echipa chiar joacă foarte bine, dar la fotbal rezultatul contează şi restul e istorie. În meciurile dintre prima clasată şi ultima, în 50 la sută din cazuri a câştigat ultima, pentru că e clar că jucătorii nu sunt aşa de concetraţi ca la un meci când joacă în cupele europene sau cu locul 2 ori cu locul 3. În plus, e ultimul meci, fiecare se gândeşte la vacanţă, a fost un an incredibil de greu, dar incredibil de frumos şi nu ştiu dacă ei vor avea la ora meciului capacitatea de a fi sută la sută, mai ales dacă vom face un drum lung cu autocarul. Sunt probleme de lot, dar la ce lot avem nu ar trebui să fie o problemă dacă lipsesc ceva jucători. Sunt iar trei lucruri majore care se întâmplă în zillele următoare: ziua mea (n.r. - duminică), meciul cu Voluntari şi Crăciunul. Pe mine mă interesează numai meciul cu Voluntari. Îmbătrânesc, să mă bucur? Crăciunul însemană tot că îmbătrânesc. Pe mine mă interesează meciul, atât', a declarat el.

Petrescu a afirmat că nu a cerut condcuerii clubului transferul mijlocaşului Constantin Budescu de la Astra Giurgiu.

"Nu l-am cerut pe Budescu, nu am cerut să vină la noi. Nu se bate nimeni pentru el, poate cei de la FCSB îl vor, e problema lor. Nu am niciun plan de transferuri la ora asta. Orice jucător bun ne interesează, dar Dan Nistor a fost aici şi a plecat, nu are cum să ne mai inetereseze un jucător care a plecat", a precizat tehnicianul.

Întrebat dacă 2020 îl va găsi la CFR Cluj, Petrescu a răspuns "Să sperăm!", apoi a părăsit conferinţa de presă.