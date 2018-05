Legenda Barcelonei, Andres Iniesta, a anunțat la ce echipă va evolua din sezonul viitor: ”Mă îndrept spre noua mea casă...”

Chiar legenda Barcelonei a anunțat ieri, pe un site de socializare, că a plecat spre Japonia. Acesta nu a anunțat echipa la care va evolua, însă a postat o fotografie pe reţelele de socializare, în care se află în avion alături de noul său prieten.

”Mă îndrept spre noua mea casă, alături de prietenul meu Hiroshi Mikitani”, a fost mesajul mijlocaşului de 34 de ani. Mikitani este patronul echipei Vissel Kobe.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...🇯🇵⚽ ✈️ 🌍



Heading to my new home, with my friend 🇯🇵⚽ ✈️ 🌍 pic.twitter.com/xeXBw4GYfc