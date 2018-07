MAREA BATALIE în FOTBAL – FINALA CHAMPIONS LEAGUE 2018 RUSIA

Ai fost alaturi de echipele preferate pana la final? Ai urmarit cu sufletul la gura toate meciurile din Campionatul Mondial, bucurandu-te pentru fiecare gol inscris de cele mai bune echipe din lume? Pe data de 15 Iulie, este meciul decisiv, fiind stabilita marea campioana 2018. Finalistele, FRANTA si CROATIA, au parcurs un drum lung, reusind sa ajunga in ultima etapa a Campionatului.

SCURTA ISTORIE - Evolutia finalistelor

FRANTA

Echipa nationala a Frantei, pana in prezent, si-a atins apogeul in anii 1990, la cea de-a zecea editie a Campionatului European de Fotbal, in anul 1996, gazduita de Marea Britanie, unde a ajuns pana in semi-finale.

„Generatia lui Zidane” precum i se spunea echipei in momentul respectiv, doi ani mai tarziu, in 1998 a castigat Cupa Mondiala, devenind a doua tara gazda castigatoare, a unui astfel de eveniment sportiv, la nivel international.

In anul 2000, Franta si-a capatat cel de-al doilea titlu european din istorie, in cea de-a 11a editie a Campionatului European, castigand in Rotterdam prin invingerea nationalei Italiei, cu un scor de 2-1.

Ulterior, nationala franceza si-a dezamagit fanii atat in 2002 la Campionatul Mondial, cand nu a marcat niciun gol, pierzand toate meciurile, cat si la EURO 2004, cand desi favorita, a pierdut sferturile de finala in detrimentul Greciei, castigatoarea Campionatului din acel an.

Reusitele nationalei franceze in Champions Leagul de anul acesta au readus speranta poporului, acestia fiindu-i alaturi de fanii internationali, in Marea Finala de Duminica.

CROATIA

Spre deosebire de nationala franceza, cea croata nu are o istorie sportiva atat de bogata, ea atingandu-si apogeul anul acesta, prin faptul ca a devenit finalista Campionatului Mondial la Fotbal 2018.

Echipa a fost initial detinuta de Iugoslavia, perioada in care a jucat doar meciuri amicale. In anul 1992, Croatia a devenit o tara independenta, incepand astfel, sa participe la meciuri oficiale, primul fiind cu nationala Australiei.

In anul 1998, locul 3 de la Campionatul Mondial a fost ocupat de nationala Croatiei, urmand ca in 1996 si 2008, la Campionatul European sa ocupe un loc al sferturilor.

Microbistii din toata lumea au urmarit cu mari emotii semifinala de pe data de 11 Iulie, dintre Anglia si Croatia, ramanand surprinsi de evolutia actualei finaliste.

Suporterii de pretutindeni asteapta cu nerabdare Marea Finala a Campionatului Mondial, de pe data de 15 Iulie, pentru a celebra victoria noii invingatoare mondiale.