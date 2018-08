O statistică incredibilă ne spune cine va câștiga Liga Campionilor în acest sezon! Se oprește seria Realului

Barcelona va triumfa în Liga Campionilor ...dacă o statistică legată de Lionel Messi se va adeveri. Rivalii de la Real Madrid au 3 Ligii consecutive și 4 în ultimii 5 ani. Seria albilor a fost întreruptă pentru un singur sezon, în 2015, atunci când Barca învingea Juventus în finală.

Every season #Messi scored Barça's first goal in La Liga, Barcelona has gone on to win the Champions League.



08/09 - 🏆

10/11 - 🏆

14/15 - 🏆

18/19 - ? pic.twitter.com/8DGCf9ackz