Povestea incredibilă a unui fost fotbalist de la Dinamo. A devenit designer de pantofi: „Pentru mine, fotbalul a fost o dezamăgire. Am avut neînțelegeri chiar și în familie”

Un fost fotbalist de la Dinamo s-a văzut nevoit să renunţe la cariera sa, iar astăzi este un cunoscut designer de pantofi. Povestea de viaţă incredibilă a unui om care nu s-a dat bătut şi a luptat pentru visul său, chiar dacă viaţa l-a lovit de multe ori.

"Pentru mine, fotbalul a fost o dezamăgire. Am fost dat la o parte de nişte oameni cu influenţa şi putere financiară. Am avut neintelegri chiar şi în familie. Nu au înţeles că m-am lăsat pentru că efectiv nu am mai suportat. Bunicul meu era cel mai mare susţinător!

Trebuia să îmi caut de muncă şi m-am angajat şofer la o firmă de încălţăminte. Acolo, am descoperit tainele meseriei, cum se fac pantofii, mi-a plăcut. Am încercat să fac primul meu model în atelier, după două săptămâni de încercări şi teste", povestește fostul fotbalist