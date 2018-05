Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor, ora 21:45! Madrilenii atacă al 13-lea trofeu, iar ”cormoranii” pe primul, după o secetă de 13 ani de la Istanbul

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. Ultimul act al UEFA Champions League din acest sezon va pune față în față două echipe care au adunat, împreună, 17 trofee ale Cupei Campionilor Europeni/Ligii Campionilor. Real Madrid are 12 trofee câștigate în sezoanele 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-00, 2001-02, 2013-14, 2015-16 și 2016-17, în timp ce Liverpool s-a impus în sezoanele 1976–77, 1977–78, 1980–81, 1983–84 și 2004–05.

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. Meciul de azi stă sub zodia lui ”13”. Dacă Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos & co visează trofeul cu numărul 13, "Cormoranii" lui Salah țintesc prima cupă din Ligă după 13 ani. Chiar ieri, pe 25 mai, s-au împlinit exact 13 ani de la triumful istoric realizat de Liverpool, la Istanbul, în faţa lui AC Milan, când "cormoranii" câştigau Liga Campionilor după ce au revenit de la scorul de 0-3.

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. Zinedine Zidane și Jurgen Klopp și-au ales loturile pentru marea finală. Dacă madrilenii nu au probleme cu accidentările sau suspendările, englezii nu se pot baza pe Oxlade-Chamberlain, Gomez și Matip (accidentați), iar Emre Can, deși apare în lor, e incert.

Lotul Realului pentru finală: Navas, Casilla, Luca, Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo, Vallejo, Achraf, Kroos, Modric, Casemiro, Asensio, Isco, Ceballos, Llorente, Kovacic, Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vazquez, Mayoral.

Lotul lui Liverpool pentru finală: Karius, Clyne, Van Dijk, Wijnaldum, Lovren, Milner, Firmino, Salah, Henderson, Klavan, Moreno, Mane, Lallana, Mignolet, Can, Robertson, Ings, Solanke, Phillips, Jones, Ward, Woodburn, Camacho, Alexander-Arnold.

Site-ul celor de la UEFA oferă și două echipe probabile pentru finală:

Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modrić, Isco; Ronaldo, Bale

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Henderson, Milner, Wijnaldum; Mané, Firmino, Salah

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor, ultimul meci jucat la clasicul ”21:45”. Fanii fotbalului își iau adio de la o oră tradițională, o oră care s-a identificat cu cea mai tare competiție inter-cluburi din lume. UEFA a decis ca din sezonul viitor să introducă programarea din Liga Europa şi în UCL. Astfel că vom avea meciuri care vor începe la 20:00, respectiv 22:00.

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. Zidane vs. Klopp 2-0 la finale europene! Pentru neamțul Jurgen Klopp, azi va fi a doua finală continentală din postura de antrenor al lui Liverpool, respectiv a doua finală de Liga Campionilor din carieră. Klopp a pierdut prima oară pe Wembley în faţa lui Bayern Munchen, când o pregătea pe Dortmund, iar în primul sezon la Liverpool a pierdut finala Ligii Europa în faţa spaniolilor de la Sevilla. Dincolo, Zidane a reușit performanța istorică de a cuceri pentru doi ani la rând Liga Campionilor în noul format, astfel că în acest sezon va ataca al treilea trofeu consecutiv.

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. În 1981, când cele două cluburi s-au întâlnit pentru prima dată în finală, Liverpool era antrenată de Bob Paisley, singurul tehnician care a cucerit de 3 ori în carieră cel mai râvnit trofeu european și omul pe care Zinedine Zidane l-ar putea egala, în cazul în care va câștiga meciul de la Kiev. Francezul de la Real Madrid ar avea totuși o doză de unicitate, dacă ar realiza acest lucru: ar fi primul antrenor care cucerește de 3 ori la rând trofeul.

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor. Ultimul act al competiției de azi este și o finală între doi dintre cei mai în formă marcatori ai planetei, Cristiano Ronaldo și Mohamed Salah. ”Balonul de Aur” a marcat 50 de goluri în toate competițiile în acest sezon, în timp ce Mo Salah are 48.

În Liga Campionilor, scorul e de 15-10 pentru Ronaldo. Dacă Liverpool se va impune în finală, Salah va deveni primul egiptean din istorie care îşi trece în palmares Liga Campionilor.

Cristiano Ronaldo poate deveni diseară, unicul jucător din istorie cu 5 trofee ale Ligii Campionilor câștigate: 4 cu Real și unul cu Manchester United.

2008 🏆

2014 🏆

2016 🏆

2017 🏆

2018 🤔



Cristiano Ronaldo could become the 1st player in history to win 5 titles...#UCLfinal @Cristiano pic.twitter.com/Kavj8sZLdo