LIVE TEXT Simona Halep - Garbine Muguruza, semifinale Roland Garros. Totul pentru finala de la Paris și locul 1 WTA

LIVE TEXT Simona Halep - Garbine Muguruza, semifinale Roland Garros. UPDATE. WTA prezintă o statistică îngrijorătoare pentru Halep. Muguruza are un record de 27 de victorii și zero eșecuri de la Roland Garros-ul din 2016 și până azi. Statistica vine în meciurile în care aceasta și-a câștigat peste 70% din serviciu. Să sperăm că azi nu va fi la fel de efectivă.

Since the start of her 2016 French Open campaign, Garbiñe Muguruza is 27-0 in Slam matches when she wins 70%+ of her 1st serve points.



She’s won 72% over the fortnight. #RG18 SF Preview: https://t.co/WuMii4roGy pic.twitter.com/YA9THzKwwT