SIIMONA HALEP S-A CALIFICAT ÎN SEMIFINALE LA ROLAND GARROS! Liderul WTA revine fantastic cu Angelique Kerber și va lupta cu Muguruza pentru finală

Simona Halep s-a calificat în semifinale la Roland Garros 2018! După un nou meci de trei seturi, Simona Halep a învins-o pe nemțoaica Angelique Kerber, scor 6-7, 6-3, 6-2, și s-a calificat în careul de ași de la Roland Garros!

FINAL: Simona Halep - Angelique Kerber 6-7 (2), 6-3, 6-2

”A fost un meci foarte dificil. Kerber dă foarte multe mingi înapoi. Când joc cu ea dau totul pe teren. Sunt foarte fericită că am reușit să înving.

”Am fost prea agresivă la început și nu mi-a ieșit. Ea dă mingea dificil înapoi. Sunt bine fizic, voi încerca să mă recuperez”, a spus Halep după meci.

După un meci care s-a întins pe durata a două ore și 15 minute, Simona Halep a învins-o din nou pe nemțoaica Angelique Kerbe și s-a calificat în careul de ași de la Roland Garros 2018!

She knew she was going to do it! 😎@Simona_Halep fights back from a set down to reach the semi-finals of #RG18 pic.twitter.com/PFRlGi8tTc — Eurosport UK (@Eurosport_UK) June 6, 2018

În penultimul act de la Grand Slam-ul parizian, Halep o va înfrunta pe iberica Garbine Muguruza, cea care a distrus-o pe Maria Sharapova, scor 6-2, 6-1.

Setul secund a început bine pentru Halep, cea care a făcut break-ul la primul serviciu al germancei și a mers cu avantajul până la capăt, câștigând setul cu 6-3. Urmează acum, la fel ca la Australian Open 2018, un decisiv care se anunță dramatic!

Simona Halep closes out the second set 63 to force a decider against Angelique Kerber.



Are we in for another epic finish? Their Australian Open semifinal went 9-7 in the third to the Romanian. #RG18 pic.twitter.com/yCxh6lXvmA — WTA Insider (@WTA_insider) June 6, 2018

Simona Halep a început foarte greu sfertul de finală contra lui Angelique Kerber, iar nemțoaica s-a distanțat rapid la un categoric 4-0 pe tabelă, cu două break-uri avans.

La 4-1 pentru Kerber, Simona Halep a dat primele semne de viață și a recuperat un break. A arătat mult nerv și o ofensivă fulminantă. Kerber a părut KO în unele momente în fața liderului WTA.

Peste alte două game-uri, Simona Halep a forțat și break-ul egalizator și a dus scorul la 5-5! A urmat apoi un nou break al lui Kerber și setul i-a intrat din nou în buzunar. Simona i l-a scos din nou și a dus actul în tie-break.

Angelique Kerber takes the scenic route to a 76(2) first set over Simona Halep. Halep rallied from 0-4 down to force the tiebreak, but the errors came quickly in the breaker. #RG18 — WTA Insider (@WTA_insider) June 6, 2018

În prelungiri, Halep nu a mai avut forța pentru o nouă revenire, iar Kerber s-a impus lejer cu 6-2.