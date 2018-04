Transferul zilei în Europa! Real Madrid a bătut palma cu Manchester United pentru un star din trupa lui Mourinho. Sumă uriașă pusă pe masă

Conform celor de la Don Balon, trupa de pe ”Santiago bernabeu” a bătut palma atât cu gruparea de pe "Old Trafford", cât şi cu internaţionalul spaniol. Jurnaliștii iberici scriu că transferul se va ridica la 100 de milioane de euro.

Don Balon are today claiming that Real Madrid have 'reached an agreement with Manchester United' to sign David de Gea for next season. 😳



The Blancos will pay €100 million for the Spanish goalkeeper, who they've been trying to land for several years. 💰🤔 #RMCF #MUFC pic.twitter.com/od7vPZnbzu