Unicul Lionel Messi! Record incredibil înregistrat de starul Barcelonei în meciul Argentina - Nigeria

Messi a deschis scorul în minutul 14 la meciului Argentina - Nigeria, scor final 2-1, și a devenit singurul jucător din istoria fotbalului care marchează la un Campionat Mondial din 3 posturi diferite ale vârstei: la 18 ani la CM din 2006, la 27 de ani la CM din 2014 și acum, în Rusia, la 31 de ani!

Lionel Messi has now scored a #WorldCup⁠ ⁠ goal:



- In his teens

- In his 20's

- In his 30's



He's the first player ever to do this. pic.twitter.com/h74Hc8KH7u