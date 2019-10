Zlatan Ibrahimovic: Dacă plec eu, nimeni nu îşi va mai aminti că există MLS

Carlos Vela '16 şi '40, Diego Rossi '66 şi Adama Diomande '68 şi '80 au marcat pentru gazde, în timp ce pentru Galaxy au înscris Cristian Pavon '41, Ibrahimovic '55 şi Rolf Feltscher '77.

După meci, atacantul suedez a afirmat că dacă va pleca din SUA, nimeni nu îşi va mai aminti că există MLS.

"Când joci, doreşti recunoaştere, să primeşti ceva în schimbul performanţei. Am dat maximum astăzi, dar tot sezonul a fost aşa: am marcat două goluri, am încasat patru, am marcat trei, am primit patru, am marcat unul, am primit trei... E greu de jucat aşa. Pentru anul viitor, nu ştiu încă. Dacă rămân, în MLS va fi bine, pentru că toată lumea se va interesa. Dacă plec, nimeni nu îşi va mai aminti că există MLS", a spus el.

Ibrahimovic, 38 de ani, mai are două luni de contract cu LA Galaxy.