„Copilul meu de şapte ani nu are nevoie să ştie ce este acela un travestit!" Părinţi scandalizați de invitatul adus de şcoală pentru a le vorbi copiilor

"Nu sunt împotriva LGBT și nu am nicio problemă că se studiază în școli, dar copilul meu e prea mic pentru asta. La 7 ani nu are voie să știe ce e aia un travestit."

Un părinte care face parte el însuşi din comunitatea LGBT a afirmat că nu este corect că părinţii nu au fost consultaţi în privinţa lecţiei ţinute de Flow Job în faţa celor mici. "Cum poate o personalitate care face spectacole pentru adulţi să fie considerată potrivită pentru a educa copii într-o şcoală? Ca părinte homosexual cu două nepoate care tocmai au început şcoala, sunt extrem de îngrijorat.", a adăugat acesta.

Altul a scris pe social media: „Numele lui de utilizator este 'flowjobqueen', iar profilul său este plin de imagini explicite și conținut sexual. Cum s-au gândit să-l aducă fix pe el să le citească copiilor?”

Travestitul a răspuns: "Nu-ți împrăștia negativitatea pe profilul meu. Da, sunt o regină a dragului, care face glume pentru adulți, dar fac mă ocup și de copii într-o manieră profesională și adecvată."

Un al treilea utilizator al Instagramului adăugă: "Ar fi bine să aud un răspuns petrinent despre motivul pentru care un animator numit Flowjob a fost considerat potrivit pentru copii? Care a fost conținutul acestor lecții? Ca bărbat homosexual cu nepoate tinere și nepoți care abia încep școala, mă preocupă grav."

La eveniment a participat, de asemenea, Mhairi Black, activistă înverșunată pentru drepturile LGBTQ. Ea a aruncat cu critici și i-a acuzat de homofobie.

Scriind pe Twitter, ea a spus: „Doar știi că oamenii care se prefac că sunt atât de șocați că o regină drag a venit să lecitească copiilor la școală sunt aceeași oameni care aleargă să le cumpere copiilor cel mai nou joc Grand Theft Auto în ziua lansării."

"Homofobia voastră este transparentă."

Comunitatea LGBT din Scoţia a aplaudat demersurile şcolii de a susţine educaţia în ceea ce priveşte includerea persoanelor LGBT în normalitate.

Un purtător de cuvânt al Consiliului Renfrewshire a declarat: "Elevii școlii de la Glencoats Primary organizează în prezent o serie de activități și evenimente pentru a marca luna istoriei LGBT. În discuția cu elevii din Clubul Rainbow, una dintre solicitările lor a fost să invite oameni din comunitatea LGBT, ca să afle despre propriile lor experiențe. Astfel că au vrut să invite o regină drag pentru a-și împărtăși povestea de viață."

"Învățarea despre valori, incluziune, egalitate și diversitate are un rol important în programa școlară."

"Toate vizitele școlare sunt aranjate și gestionate cu bunăstarea elevilor în gând, dar este clar în acest caz, conținutul de pe social media asociat cu personajul nu este potrivit pentru copii și, dacă am fi fost conștienți de aceasta, vizita nu ar fi fost aranjată."

Heather Watson, directorul, a declarat pentru Paisley Daily Express: "Proritatea era să invităm o regină drag în școala noastră pentru a ne putea împărtăși din experiența sa de viață."

