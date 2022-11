Un englez s-a căsătorit cu o refugiată din Ucraina după ce au conversat cu Google Translate. Cum s-au cunoscut cei doi

Luke Dickinson, în vârstă de 28 de ani, care trăiește în Marea Britanie, s-a căsătorit cu o refugiată din Ucraina, Vira Klimova, în vârstă de 37 de ani, la mai puțin de trei luni de când a cunoscut-o. Tânăra își petrecea timpul pe diverse grupuri dedicare refugiaților ucraineni, căutând o soluție pentru a fugi din țară, potrivit site-ului peroz.ro.

Bărbatul a folosit dicționarul online pentru a conversa cu cea despre care a știut din prima că este aleasa: „Puține persoane înțeleg umorul britanic”

Se pare că Luke Dickinson a folosit Google Translate pentru a comunica cu Vira, pe care a cunoscut-o pe un grup de Facebook înființat pentru a veni în sprijinul refugiaților din Ucraina, potrivit Daily Star, citat de sursa menționată mai sus. Tânărul fusese impresionat, încă de la început, de drama ucrainenilor și a decis să intre pe mai multe grupuri de discuții de pe Facebook, în speranța că va putea fi de folos.

La rândul său, femeia era consultant la o firmă de avocatură din Odessa, iar, în momentul în care s-a întors acasă, și-a găsit apartamentul distrus de o bombă lansată de ruși. Atunci a știut că trebuie să fugă din țară împreună cu fiica ei, Karina.

„I-am văzut fotografiile și i-am trimis un mesaj privat. Am râs, am glumit, mi s-a părut că are un simț al umorului perfect. Mulți spun că există puține persoane care înțeleg umorul britanicilor, însă ea se numără printre aceștia.”, a povestit bărbatul.

Tânărul a știut din prima că refugiata din Ucraina îi va fi soție: „ A fost o atracție de la început”

Vira și Karina au ajuns în Bristol pe 6 aprilie. Curând, femeia a început să studieze limba engleză pentru a se putea angaja. În luna iulie, după ce Vira s-a acomodat cu noua ei viață, Luke a contactat-o din nou și a invitat-o la o întâlnire:

„Am întrebat-o dacă i-ar plăcea să bem ceva. Am încercat să vorbim, am folosit Google Translate. A fost o atracție de la început.”, a povestit tânărul care a mărturisit că a știut, de la început, că Vira îi va fi soție.

Cei doi s-au căsătorit pe 30 septembrie, iar, la eveniment, Vira a ținut un discurs atât în limba engleză, cât și în limba maternă, ceea ce l-a determinat pe proaspătul soț să își dorească să cunoască limba ucraineană.

„Nu-mi vine să cred cât de norocoasă sunt, vin dintr-o țară în plin război, mi-am lăsat casa și am ajuns să-mi cunosc sufletul pereche. Am știut că ne este menit să fim împreună.”, a spus Vira.

