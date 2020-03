Moment spectaculos în prima ediție a noulul sezon Next Star. Dorian Popa, fără cuvinte: „Nu am crezut în viața vieților mele!”

Fiecare dintre ei va încerca să-i impresioneze pe jurați și să se califice în marea finală, care pune în joc Trofeul Next Star, în valoare de 20.000 de euro. Co-prezentatorul show-ului este Șerban Copoț care, și de această dată, se va afla în culise, alături de micii concurenți și de părinții lor.

Cei mai talentați copii din România, și nu numai, vor urca, din 12 martie, pe scena Next Star, pentru un sezon extraordinar.

Încă din prima ediție, Loredana, Ștefan Bănică și Dorian Popa au fost uluiți de micii concurenți.

„Eu nu am crezut, în viața vieților mele, că o să existe așa un moment pe scena Next Star”, spune Dorian Popa, aflat pentru a cincea oară în fotoliul de jurat, la Next Star.