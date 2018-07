INCREDIBIL! Mihai Dobre, un GENIU FABULOS în vârstă de 8 ani, la „Next Star”. A lăsat pe toată lumea cu gura căscată!

Mihai Dobre, un puști genial în vârstă de 8 ani din București, a prezentat un număr senzațional de calcul japonez pe scena „Next Star".

Jurații au avut nevoie de calculatoare pentru a testa capacitățile extraordinare ale micuțului.

Doar de câteva secunde a avut nevoie Mihai Dobre pentru a face calcule extrem de complicate.

„Am și uitat ce număr am spus și nici nu am apucat să tastez pe telefon și să înmulțesc cu cât am zis și el deja a dat răspunsul”, a spus Pepe.

„Eu nu cred așa ceva”, a spus Lidia Buble, care a recunoscut că a început să tremure după ce a văzut ce poate face acest copil.

Mihai Dobre a impresionat și calculând din minte, nu doar cu ajutorul unui aparat de calcul japonez.

Copilul nu a cedat nici la alte provocări ale lui Dan Negru, precum cea de a însuma 30 de numere ce i-au fost afișate rapid pe un ecran. Calculatorul a dat răspunsul la câteva secunde după Mihai Dobre.

Mihai Dobre a însumat numere afișate pe ecran chiar și în timp ce a recitat poezia „La steaua”, de Mihai Eminescu.

