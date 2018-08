"A venit comanda! Liviu și Andrei vă vând mititei!" Concurență puternică pentru nea Mărin: Cei doi își fac reclamă din decapotabilă

Dacă până în acest moment Liviu și Andrei au stat în umbra în ceea ce privește administrarea propriei afaceri de pe malul Mării Negre, se pare că acum sunt mai hotărâți ca niciodată să îi demonstreze lui Nea Mărin că se pot transforma în niște adversari de temut.

Așa că și-au pus la punct terasa și s-au apucat serios de promovare. Cu sloganul "Liviu și Andrei vă vând mititei", au pornit prin Mangalia să se facă auziți.

"Până acum nu am reușit să câștigăm, sau nu am vrut. Vă dați seama ce război se isca dacă noi am fi câștigat banii. Pentru a-i lăsa o umbră de liniște lui Nea Mãrin, îi vom da de înțeles că noi nu mai avem nicio șansă săcâștigăm...când venim cu suma finală, îl nimicim.”, afirmă Andrei Ștefănescu încrezător.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Site-ul emisiunii este https://a1.ro/poftiti-la-nea-marin

Canalul YouTube al emisiunii este aici >> http://www.youtube.com/Antena1AntenaTVGroup.

Pagina de Facebook este aici >> https://www.facebook.com/poftitipelanoiantena1