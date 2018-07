Totul pentru Nea Mărin! Sânziana Buruiană e nedespărțită de fetița ei: „Am adus-o cu mine, încă o alăptez”

Sânziana Buruiană împreună cu Pepe, Romică Țociu și Minodora formează noua echipă de vedete a lui Nea Mărin! Luați în primire de temutul domn, acesția se arată gata să pună osul la muncă pentru a fi lipsiți de celebra joardă.

Cum se vor descurca, rămâne de văzut! Până una alta, Sânzi, tânăra mămică este nedespărțită de fetița ei și, pentru că încă o mai alăptează, a luat-o cu ea la mare, la Mangalia.

„Am adus-o cu mine pentru că eu încă o alăptez, deși are 2 ani și patru luni. Dimineața și seara, după munca în restaurant, are și ea programul ei de alăptare. Oricum, de când o am pe ea muncesc în fiecare zi de ca și cum aș fi la Nea Mărin. Adică de la 7 dimineața, la miezul nopții", spune Sânziana Buruiană.

Noua echipă îl va ajuta pe Nea Mărin să-și administreze restaurantul de pe malul Mării Negre și chiar să mai deschidă o nouă terasă.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Site-ul emisiunii este https://a1.ro/poftiti-la-nea-marin

Canalul YouTube al emisiunii este aici >> http://www.youtube.com/Antena1AntenaTVGroup.

Pagina de Facebook este aici >> https://www.facebook.com/poftitipelanoiantena1