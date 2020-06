80 de ani la ciopârțirea României de către URSS. 4.000.000 de drame. ”Doar șase oameni s-au opus. Mi-e rușine de mine!”

Încheierea Pactului Ribbentrop-Molotov a înrăutățit situația geopolitică a României, prinsă între Germania Nazistă și Uniunea Sovietică comunistă. Pe 6 septembrie 1939, Consiliul de Coroană a decis proclamarea neutralității. Pe 29 martie 1940, ministrul sovietic de extrene vorbește despre problema Basarabiei: ”anexarea de către România nu a fost niciodată recunoscută de Uniunea Sovietică”. Apoi, relațiile se înrăutățesc. U.R.S.S. cucerește Statele Baltice și, pe 9 iunie 1940, forțe militare fără precedent sunt dispuse la frontierele de nord și de est ale României. Pe 23 iunie 1940, Molotov se întâlnește cu ambasadorul german la Moscova, von der Schulenburg, căruia îi propune discutarea situației Basarabiei și a Bucovinei. Germanii sunt iritați - Bucovina, fost teritoriu habsburgic, alipit României în 1918, nu era menționată în Pactul Ribbentrop - Molotov, așa că negocierile se prelungesc încă două zile. Finalmente, germanii acceptă pretențiile sovietice asupra Basarabia iar sovieticii sunt de acord să ceară numai nordul Bucovinei. Pentru noi, totul e terminat...

E 26 iunie 1940, ora locală 22.00 când V.M. Molotov remite o notă lui Gheorghe Davidescu, șeful misiunii diplomatice românești la Moscova. În ea se cerea ”înapoierea cu orice preț” a Basarabiei și cedarea către Uniunea Sovietică a părții de nord a Bucovinei. Legăturile telefonice se întrerup, textul ajunge în țară abia în dimineața zilei de 27 iunie. Mai mult, Davidescu refuzase să ia harta atașată de sovietici la nota ultimativă. După cum se va vedea, pentru că aceasta includea Ținutul Herței, iar guvernul român nu o știa, amplasarea noilor frontiere sovietice a rămas necunoscută, cu consecințe dramatice.

27 iunie 1940. Germania sfătuiește România să accepte condițiile. Italia, la fel. Belgradul și Atena ne ”roagă” să nu deranjăm pacea din zonă. Doar Turcia a promis să sprijine țara noastră. Consiliile de Coroană se întrunesc. Avioanele sovietice (23 la număr) zburau deja, intenționat, peste Chișinău. Franța, aliatul cel mai de nădejde, cedase. Este evident că suntem izolați militar și politic. Discuțiile pornesc pe la prânz, se întind până spre noapte: sunt 20 de voturi pentru, o singură abținere și șase voturi împotrivă. Carol al II-lea în amintirile sale: ”Consiliul are loc și am ieșit din el amărât și dezgustat, toți cei care făceau pe eroii la prânz s-au dezumflat. Numai 6 voturi, din cei 26 prezenți, au fost pentru rezistență. Numele lor merită să fie înscrise cu litere de aur în cartea demnității românești: Nicolae Iorga (n.r. - ilustrul academician, istoric și om politic), Victor Iamandi (n.r. - membru P.N.L., membru la Camerei Deputaților, va fi ucis de către legionari, în noiembrie același an, la închisoarea Jilava), Silviu Dragomir (n.r. - academician, istoric, participant la Marea Unire de la 1 decembrie 1918), Traian Pop (n.r. - jurist, membru de onoare al Academiei Române), Ștefan Ciobanu (n.r. - academician, om politic, unul dintre cei mai aprigi susținători ai românismului de dincolo de Prut), Ernest Urdăreanu (n.r. - corect ”Urdărianu”, ministru al Casei regale, apropiat la regelui)”.