A MURIT „PATRIARHUL”. „A fost UN OM CRUD! Își bătea copiii fără milă. Nu suporta greșelile”. Joe Jackson, omul care i-a dat viață celui mai mare artist al tuturor timpurilor!

Adevăratul chip al lui Joe Jackson avea să iasă la suprafață după moartea lui Michael, luceafărul familiei și copilul asupra căruia urmele educației cazone pe care cel supranumit Patriarhul i-a dat-o-n copilărie, au lăsat cele mai adânci urme.

Până la dispariția celui considerat singurul mega-star al muzicii mondiale, nimeni nu bănuia ce se petrecea într-una dintre cele mai celebre familii din istoria moderne.

Tabloul părea desprins din filmele de succes produse în însoritul Hollywood. O familie de culoare reușește să depășească toate barierele sistemului și să devină cunoscută la nivel planetar grație talentului neobișnuit. În spate zâmbetelor se ascundeau însă multe drame pe care cei mici le trăiau.

Cravașați la propriu și la figurați de Joe, cei cinci băieți ai familiei Jackson au devenit staruri. Piesele lor i-au cucerit rapid pe americani, însă succesul nu le-a luat mințile așa cum se întâmplă cu mulți artiști ai vremurilor noastre. De ce? Pentru că în spate era bătrânul și crudul Joe: „Pentru acești copii, acea perioadă a fost una cruntă. Michael și frații săi erau supuși unor tratamente inumane, iar explicația lui Joe era aceeași de fiecare dată. Spunea că trebuie să fie dur pentru a- i duce acolo unde trebuie să ajungă, chit că pentru asta va folosi cureaua, palmele sau bățul. Erau bătuți în mod constant și asta nu mai e niciun secret”, povesteau apropiații familiei după moartea lui Jacko.

MICHAEL, CEL MAI AFECTAT

Dacă Jackie, Tito, Jermaine, Marlon nu au fost foarte afectați de tratamentul părintelui lor, Michael Jackson a avut de suferit cumplit. Momentele de teamă trăite în copilărie aveau să-i marcheze definitiv viața uriașului artist, iar acest lucru a fost recunoscut inclusiv de star în mai multe interviuri oferite în timpul vieții.

Paul Gohranson spunea in revista “Radar” ca Michael a ramas steril in urma anilor de abuz din partea tatalui sau, Joe Jackson, care cand il batea ii aplica lovituri inclusiv in zona testiculelor. “Michael Jackson i-a spus lui Klein ca era foarte vatamat in acea zona si ca avea inca dureri. Dr.Klein si-a donat spermatozoizi, pentru ca Michael nu mai avea capacitatea sa produca sperma, nu mai secreta.”

MÂNA DE FIER CARE I-A DUS PE CULMILE GLORIEI

The Jackson Brothers, care era formată de un trio de trei frați mai mari. Activă din 1964 până în 1990, Jacksons au cântat dintr-un repertoriu de R&B, soul, pop și disco târziu. În timpul perioadei Motown de 6 ani și jumatate, The Jackson 5 au fost una din cele mai mari fenomene ale muzicii pop ai anilor 1970, iar această formație a fost startul cursei pentru cariera solo a cântăreților de bază Jermaine și Michael, ultimul frate transformând faima perioadei Motown într-un mare success ca un adult artist.

NOUĂ ani fără REGE! Michael Jackson, OBSEDAT de ideea că va muri împuşcat: "Încearcă să mă omoare. Îmi iau Rămas bun că ştiu că nu o să mă mai întorc"

The Jackson 5 au fost primii în istoria muzicii care dețin patru etichete ale unor mărețe single-uri(I want you back, ABC, The love you save și I’ll be there) care au ajuns în topul Billboard hot 100. Mai multe single-uri, printre care “Mamaa’s Pearl”, ”Never can say goodbye” și “Dancing machine”, au fost în Top 5 pop hits și pe primul loc în topul single-urilor R&B. Multe din primele hit-uri au fost scrise și produse de o echipă specializată în compoziția muzicii cunoscută ca “The Corporation”, mai târziu, hit-urile Jackson 5 au fost compuse de către profesionistul Hal Davis, în timp ce hit-urile Jacksonilor au fost scrise de către echipa Gamble and Huff înainte ca The Jacksons să înceapă să scrie și să producă spre sfârșitul anilor 70.

Au fost una dintre primele trupe de culoare idolatrizate, care au plăcut audienței de rasă albă, mulțumită parțial îndemânării celor de la Motown Records CEO Berry Gordy. După plecarea de la Motown la CBS în 1976 The Jacksons au fost forțați să-și schimbe numele și Jermaine a fost înlocuit de către fratele lor mai tânăr Randy, deoarece acesta a decis să nu părăsească Motown. După 2 ani la Philadelphia Internațional Records ei au semnat cu Epic Records au dobândit controlul compoziției lor muzicale, producției și imaginii, și succesul lor a continuat în anii 80’ cu hit-urile precum “Shake your body (Down to the ground)”, ”Lovely one” și “State of Shock’. Albumul lor din 1989, 2300 Jackson Street a fost înregistrat fără Michael și Marlon. Ei au apărut oarecum în titlul piesei. Vânzările dezamăgitoare ale albumului au condus la distrugerea grupului,acesta fiind abandonat la sfârșitul anului. Practic, grupul n-a fost niciodată despărțit dar a fost inactiv de atunci, deși toți cei 6 frați au concertat împreună la două concerte dedicate lui Michael Jackson în septembie 2001.

ANI DE LUPTĂ CU BOALA

Joe Jackson, patriarhul familiei Jackson şi tatăl regelui muzicii pop Michael Jackson, a murit la vârsta de 89 de ani, potrivit presei americane.

Publicaţiile de specialitate americane precum TMZ şi Entertainment Tonight au anunţat că fondatorul grupului The Jackson 5 a murit miercuri de cancer. La solicitarea AFP, reprezentanţii familiei nu au putut răspunde.

"Surse familiale au indicat pentru TMZ că Joe a murit la ora 3.30 dimineaţa, la Los Angeles", scrie pe site-ul de specialitate dedicat celebrităţilor. "Joe a fost spitalizat în iunie cu cancer în fază terminală".

Pe contul său de Twitter, "tatăl celebrei familii Jackson" a publicat duminică un mesaj prin care lasă să se înţeleagă că sfârşitul său este aproape.

"Am văzut mai multe apusuri de soare decât îmi rămân de văzut", a scris el într-un mesaj însoţit de o fotografie în care admiră apusul.