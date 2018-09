Alain Delon, rebelul întors de pe front ca să devină gangsterul de LEGENDĂ! „Am femei într-un cartier din Paris şi urmează să devin peşte”

Atunci când spui Alain Delon parcă vezi deja secvențe din filme cu gangsteri, femei frumoase și mult suspans! După șaizeci de ani de carieră, actorul a dezvăluit prin ce întâmplare a devenit actor, cum e viața de gangster și prin ce întâmplări incredibile a trecut în timpul vieții!

Alain Delon, în vârstă de 82 de ani, a acordat ziarului Le Monde un interviu în care vorbeşte despre faptul că nu vrea să renunţe la cinema, "să facă ultimul film", regretând că nu a făcut unul regizat de o femeie. El a mărturisit şi că viaţa şi cariera sa sunt un "accident", pentru că dacă nu ar fi fost propulsat în cinema de femeile care se îndrăgosteau de el ar fi devenit un "proxenet".

"Nu vreau să continui lupta prea mult. Am o carieră atât de excepţională încât nu vreau să fac un film prea mult", reafirmă în interviul-fluviu actorul care a realizat peste 80 de filme, sub bagheta unora dintre cei mai mari regizori: Melville, Visconti, Losey, Antonioni.

„Blestemul” actorului genial

"Cineaştii cu care aş mai fi putut filma au murit", adaugă el. "Vă jur, nu văd, astăzi, cine ar putea să-mi mai facă un film. Sau atunci să-mi prezinte o poveste minunată"

Actorul, care a avut roluri remarcabile în "Rocco şi fraţii săi", şi "Ghepardul, de Luchino Visconti, confirmă că are "intenţia, înainte de a muri, de a juca într-o piesă care se intitulează "Le Crépuscule d'un fauve", de Jeanne Fontaine".

Întrebat despre regretele sale, Alain Delon a subliniat că "există un singur lucru" care "i-a lipsit şi îi va lipsi întotdeauna": "să fac un film în regia unei femei". "Vă daţi seama că asta nu mi s-a întâmplat niciodată", a spus starul.

Alain Delon, actorul cu milioane de fane în întrega lume

Revenind la cariera sa, actorul emblematic a explicat că a "nimerit în această meserie graţie femeilor".

"Ele sunt acelea care m-au făcut să fac cinema. Femeile sunt acelea care mă vor, îmi dau totul, femei care s-au îndrăgostit de mine. Ele au, minim, şase sau şapte ani mai mult decât mine. Vreau să văd atunci în ochii acestor femei că sunt cel mai frumos, cel mai mare, cel mai puternic şi de asta devin actor", a precizat el.

Alain Delon, un rebel ajuns în armată, devenit apoi un gangster în toată regula

La 14 ani renunță la școală, pe vremea când lucra drept măcelar la magazinul familiei. Împreună cu un prieten, Alain Delon încearcă să fugă cu o barcă spre Chicago, dar este prins de Poliție și arestat. Trei ani mai târziu se înrolează în armata franceză și petrece aici patru ani din viață. Totuși, disciplina a fost mereu marea sa problemă, fiind adesea considerat un „rebel”. Și-a petrecut un an în arest, pe motiv disciplinar. Între 1953-1954, a activat ca puşcaş marin, în Vietnam, în timpul primului război indochinez, potrivit historia.ro.

La reîntoarcerea sa din războiul din Indochina, în 1956, Alain Delon a spus că a fost "un gangster". "Am femei într-un cartier din Paris şi urmează să devin peşte. Dar, Dar cum am femei şi în alt cartier din Paris, devin un star".

Pentru actor, "cariera sa nu are nicio legătură cu meseria de actor". "Este diferenţa esenţială - şi nu există nimic peiorativ aici - între Belmondo şi Delon. Eu sunt un actor, Jean-Paul este comediant", a spus el.

"Un comediant joacă, petrece ani să înveţe, pe când un actor trăieşte. Eu, mi-am trăit mereu rolurile. Nu am jucat niciodată. Și tot ceea ce am jucat eu am trăit"

Cu o carieră impresionantă şi peste 100 de interpretări memorabile, actorul, producătorul, scenaristul şi regizorul Alain Delon a aniversat 60 de ani de la debutul său în cinematografie la începutul anului. Şase decenii în care a strălucit pe marile ecrane în pelicule care au făcut istorie.

”Rocco şi fraţii săi” (1960), ”În plin soare” (1960), ”Eclipsa” (1962), ”Ghepardul” (1963), ”Laleaua neagră” (1964), ”Samuraiul” (1967), ”Borsalino” (1970), ”Notre histoire” (1984) sau ”Pe cuvânt de poliţist” (1985) sunt doar câteva dintre filmele pentru care Alain Delon este considerat cel mai important actor francez al secolului XX.

S-a născut la data de 8 noiembrie 1935. Frumuseţea magnetică şi farmecul personal au făcut ca actorul să fie curtat încă de la începuturi de industria hollywoodiană, însă, deşi i s-a oferit şansa de a fi distribuit într-unul dintre filmele lui David O. Selznick, Delon decide să-şi înceapă cariera în Franţa, unde se lansează în 1957 în ”Quand la femme s'en mêle”, în regia lui Yves Allégret. În 1958, în Christine, joacă pentru prima dată alături de Romy Schneider, fermecătoarea actriţă ce avea să-i devină logodnică.

După rolul din ”Ghepardul” (regia Luchino Visconti), în 1964, Alain Delon a fost nominalizat pentru prima dată la Globul de Aur. În 1977 a ajuns pe lista favoriţilor la Premiile César pentru rolul principal din ”Mr. Klein” (regia Joseph Losey), iar interpretarea din ”Notre Histoire”, de Bertrand Blier, i-a adus în 1985 premiul pentru cel mai bun actor.

Festivalul de la Berlin i-a acordat Ursul de Aur onorific în 1995, iar în 2005 a fost numit Ofiţer al Legiunii de Onoare de către preşedintele Jacques Chirac, pentru contribuţia sa la arta cinematografică, potrivit news.ro.

Alain Delon a fost invitatul de onoare al Festivalului Internaţional de Film Transilvania 2017 (TIFF).