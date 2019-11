Potoliți-vă! Arsenie Boca NU a fost sfânt! A spus-o chiar el! „De nenumărate ori am încercat a stinge capriciile unei credințe necontrolate”

Arsenie Boca are 30 de ani. Poartă rasă albă și e încins cu un brâu lat de piele. Are gesturi delicate și vorbă domoală, ardelenească. Are ochii albaștri și o privire intensă, fruntea înaltă și părul bogat ce îi cade pe umeri. Seamănă cu reprezentările lui Iisus. Pozele lui se vând pe post de iconițe de carton.

Mănâncă puțin, ține un regim vegetarian riguros, întrerupt de zile de post negru, doarme pe apucate, practică rugăciunea inimii, petrece multe ceasuri în genunchi. Uneori, în timpul liturghiei, începe să plângă.

Speră să scape în munte, nu departe de mănăstire, într-o chilie unde să se bucure de tăcere și singurătate.

Însă, este curios să afle până unde ajunge credulitatea oamenilor și unde începe credința autentică, iar arta spectacolului îl atrage.