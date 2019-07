Au omorât, „în familie”, 12 adolescente. „Se plimba prin casă și marca cu X locurile unde erau îngropate cadavrele” - Mărturii din Casa Groazei!

Din exterior, păreau un cuplu minunat, sudat de suferința pricinuită de dispariția, fără urmă, a fiicei lor. Dincolo de poarta ce le separa casa de restul lumii, se ascundea un secret înfiorător. În pereții, sub podelele și în grădina Casei Groazei erau îngropate peste 12 cadavre, toate ale unor tinere care au făcut greșeala de a avea încredere în Fred și Rosemary West, cel mai „mortal” cuplu din istoria Marii Britanii.

Vecinii îi compătimeau. De opt ani, Fred și soția sa, Rosemary West, nu mai știau nimic de fiica lor. Spuneau, oricui avea urechi să audă, că fata lor fugise în Dubai, căzând pradă unor traficanți de droguri și carne vie.

Însă polițiștii nu au crezut niciodată povestea celor doi. Părinții „îndurerați” au ridicat mereu semne mari de întrebare, nefiind niciodată capabili să ofere aceeași variantă despre noaptea dispariției fiicei lor.

Înarmați cu un mandat de percheziție, oamenii legii au descins în casa din Cromwell Street, numărul 25, din Gloucester, Marea Britanie. Rosemary, care era singură acasă în acel moment, a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-i împiedica pe agenți să intre pe proprietate.

Casa Groazei, din Strada Cromwell, numărul 25

Fred West era la serviciu când a aflat că polițiștii se pregăteau să facă săpături în grădina din spatele casei. A lăsat totul baltă și a mers direct la secția de poliție, cu o mărturisire absolut șocantă. Bărbatul a recunoscut că și-a omorât fiica.

Și-au ucis propria fiică

Mărturia sa a fost, probabil, o încercare disperată de-a criminalului să oprească săpăturile polițiștilor. N-a fost așa. După doar câteva ore, era evident că în curtea familiei West erau mai multe cadavre.

Patru zile mai târziu, Fred West a recunoscut alte două crime. Apoi, sfătuit de avocatul său, pe 4 martie 1994, bărbatul a spus întregul adevăr.

În cei 20 de ani de căsnicie, pe Fred și Rosemary West nu i-a ținut împreună dragostea, ci plăcerea bolnavă de a răpi, tortura, viola și ucide. Între 1967 și 1987, cuplul a ucis cel puțin 12 femei tinere, care proveneau din familii sărace și de care nu i-a păsat nimănui suficient de mult încât să le caute.

În fața polițiștilor, criminalul a acceptat să le arate locurile din casă în care ascunsese cadavrele. În timpul turului macabru al locuinței sale, Fred West a marcat cu „X” sau a scrijelit „cadavru” pe mai multți pereți, podele și locuri din grădina din spate. Polițiștii nu aveau cuvinte. Căsuța modestă din Cromwell Street era o adevărată Casă a Groazei.

Își alegeau victimele „în familie”

Fred și Rosemary ieșeau seara la plimbare, în căutarea unei noi victime. Promiteau să le ofere cazare ieftină sau un job pe post de dădacă pentru copiii lor. Din naivitate sau disperare, multe tinere acceptau să urce în mașina celor doi, nebănuind nicio clipă ce avea să li se întâmple.

Fred West era un obsedat sexual. Ajutat de soția lui, le supunea pe victime unor chinuri cumplite. Fetele erau violate zilnic, bătute, ținute fără hrană, până criminalul se plictisea de ele și le omora. Le pregătea un loc în Casa Groazei, o lua pe Rosemary, se urcau în mașină și porneau în căutarea următoarei victime.

În 1994, dovezile împotrivalui Fred erau din ce în ce mai multe. Doar că anchetatorii nu o puteau acuza pe Rose de nimic, deocamdată. Bărbatul își apăra cu îndârjire soția, susținând cu vehemență că nu fusese implicată în nicio crimă.

Fred și Rosemary West

Viața de cuplu, analizată

Cei doi aveau o viață sexuală atipică. Din mărturiile apropiaților, Fred chema adesea bărbați la ei în casă și îi privea întreținând relații sexuale cu Rosemary.

Apoi, în timpul săpăturilor, au fost găsite rămășițele umane ale fiicei lui Fred, dintr-o căsătorie anterioară. În urma cercetărilor antropologice, a reieșit că tânăra murise în perioada în care bărbatul era în spatele gratiilor, fiind condamnat pentru furt. Singurul suspect în această moarte a devenit Rosemary West.

A fost arestată și condamnată pentru crimă, dar nu și-a recunoscut, nici până în ziua de astăzi, vinovăția.

Mărturii din Casa Groazei

Jayne Hamer avea 17 când a devenit chiriașa cuplului care locuia în Strada Cromwell numărul 25, în 1977. Inițial, Fred și Rosemary păreau un cuplu normal, însă lucrurile au luat o turnură sinistră. Jayne își amintește și acum cu groază momentul în care Fred i-a arătat subsolul casei.

La nici zece luni după ce s-a mutat cu ei, Jayne a fugit din casa soților West. Femeia susține că auzea sunete ciudate venind din subsol și este convinsă că, dacă ar fi rămas, ar fi ajuns unul dintre cadavrele scoase din grădina criminalilor.

„M-a luat cu el și m-a dus în subsol. Spunea că îl amenajase pentru copii, dar era întuneric beznă. Într-un colț, era un pat, câteva jucării aruncate. Ani mai târziu, am aflat că sub podea fuseseră descoperite mai multe scehelete umane. Am fost îngrozită! Sunt norocoasă că am apucat să scap de acolo. Din moment ce mi-a fost arătat subsolul, sigur aș fi fost următoarea victimă”, a povestit Jayne Hamer pentru Mirror.

Jayne Hamer, fostă chiriașă a soților West

„L-am auzt pe unul dintre copiii lor, acolo jos. Țipa și implora să fie iertat. Am sperat să nu fie ce credeam...Nu am reacționat cum trebuie, știu, dar aveam 17 ani și eram paralizată de frică. Nu credeam că o să mă creadă cineva, dacă mă duceam la poliție, așa că am făcut singurul lucru care mi-a venit în minte – am fugit”, a adăugat aceasta.

S-a sinucis înainte de a-și primi pedeapsa

În cele din urmă, Fred și Rosemary West au fost reuniți, în sala de judecată. Bărbatul era convins că soția lui va fi entuziasmată să-l vadă, însă Rosemary a ales să îl ignore complet.

Fred West nu a așteptat să își afle sentința. Pe 1 ianuarie 1995, cu câteva săptămâni înainte să înceapă procesul, gardienii l-au găsit mort în celulă. Se spânzurase.

Rosemary nu a pierdut timpul suferind după bărbatul din cuvântul căruia nu a ieșit mai bine de 20 de ani. Femeia a văzut moartea lui ca unica ei șansă de a scăpa de închisoare.

„I-am spus că Fred era mort, iar reacțiile ei au fost surprinzătoare. Părea eliberată și parcă radia de fericire. Nu mi s-a părut că suferea”, a povestit avocatul lui Rosemary West, Leo Goatley.

Fred West era mort, iar procurorii nu avea foarte multe dovezi ale vinovăției lui Rosemary. Cu toate astea, procesul a mers mai departe. A fost găsită vinovată, pentru toate capetele de acuzare și condamnată la închisoare pe viață.