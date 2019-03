„Ultimul Orfan”. O străină l-a smuls din brațele mamei și l-a „expediat”, peste un ocean și două continente, unei ferme de sclavi

Rex Wade are acum 59 de ani și este unul dintre ultimii copii trimiși de Marea Britanie în Australia, în anii '70. Avea doar 10 ani când a fost pus în fața unei decizii dureroase.

Rex și Kevin, fratele lui mai mic, au știut dintotdeauna că femeia care îi creștea nu era mama lor biologică. Cu toate astea, o iubeau nespus. Margaret era grijulie și le oferea tot ce își doreau.

Ani de zile, frații s-au tot întrebat de ce mama lor nu i-a dorit, dar nu le păsa, o aveau pe Margaret, erau fericiți.

Într-o zi, soneria de la ușă le-a schimbat viața. Margaret și partenerul ei au poftit o femeie necunoscută în casă.

„Din păcate, nu. Eu sunt Dorothy și am venit să vă ajut. Sunteți pe cale să începeți o nouă viață, una minunată, iar Margaret mi-a dat voie să vin să vorbesc cu voi despre asta.”

Adevărul era că mama lor adoptivă tocmai născuse un copil și nu îi mai voia pe cei doi frați în casă. Cu lacrimi pe obraji, băieții au avut de ales: internatul, munca la o fermă de porci sau o viață nouă, într-un orfelinat din Australia.

Rex și Kevin, înainte să fie trimiși în Australia

Câteva săptămâni mai târziu, Rex și fratele lui au primit câte o valiză plină cu haine noi și au fost expediați în celălalt capăt al lumii.

După ce au ajuns în noua lor „casă”, realitatea vieții ce îi aștepta i-a lovit din plin.

Am cerut să ni se aducă valizele, eram nerăbdători să purtăm hainele noi primite de la Margaret. Nici acum nu știu ce s-a întâmplat cu ele. Ne-au dat niște uniforme...Eram singuri și speriați.”

„Ideea de confort nu exista. Camerele erau întunecate și pline de mucegai. Am fost conduși pe un hol lung, până în dormitorul nostru. Aveam un pat de lemn, cu un cearceaf vechi. Peste el, un pieptăn.

În fiecare dimineață, erau treziți de sunetul alarmei. Aveau câteva minute să se îmbrace și să se apuce de treabă. Copiii erau puși să lustruiască balustrade, să facă curat în camera proprietarului, să pregătească mâncarea sau să spele podelele.

După ce își terminau sarcinile, Rex și fratele lui erau trimiși la școală, pe jos. După ore, își reluau lista de îndatoriri.

„Îmi amintesc că lucram în bucătărie când a sunat telefonul. Fără să mă gândesc la ce fac, am răspuns. În secunda următoare, eram întins pe jos, cu fața la podea, cu o durere cumplită în bărbie și sânge curgându-mi din buză. Lily, proprietara casei, stătea lângă mine și țipa” , povestește Rex.

Cu timpul, Rex a început să creeze probleme. Băiatul a fost supus unei pedepse cumplite, după ce a furat bani din casă.

„Am fost chemat în biroul lor, ca să fiu pedepsit pentru că furasem bani. Am primit lovitură după lovitură, până m-am prăbușit. Atunci, am simțit cum colții câinelui lor s-au înfipt adânc în gleznele mele. Ultimul lucru pe care mi-l amintesc a fost cum acel monstru și-a chemat soția să curețe mizeria făcută de sângele meu.”