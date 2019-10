Ce mai frumoasă regină a Egiptului a fost...bărbat! „Nefertiti este, cu siguranță, cea mai minunată descoperire din viața mea”

Cercetătorii britanici au început să se intereseze de vehcea fotografie abia la sfârșitul anilor 1990. ei au observat cât de bine semăna „tânăra femeie” cu celebrul bust al lui Nefertiti, păstrat la Muzeul din Berlin, dar i-a pus pe gânduri și similitudinea perucilor celor două femei.

În iunie 2002, după ce autoritățile din Egipt și-au dat acceptul pentru examinarea mumiei „tinerei femei”, o expoziție condusă de Joann Flecher a sosit la Cairo. În urma cercetărilor, savanții au stabilit că trupul „tinerei femei” fusese îmbălsămat prin aceleași procedee ca și mumiile faraonilor din dinastia a XVIII-a, dar mult mai bine sub aspect calitativ. Sub mai multe straturi de pânză, cercetătorii au găsit mâna dreaptă desprinsă de corp, strângând între degetele uscate un sceptru. Or, în Egipt erau înmormântați așa numai faraonii și reginele!

Citește și: Cea mai urâtă copie a lui Nefertiti

Prima declarație făcută de Joann Fletcher a fost prudentă: „Este trupul mumificat al unei femei din dinastia a XVIII-a de faraoni. Nu există prea multe personalități care să corespundă acstei descrieri. Nu putem avea sută la sută certitudinea că este Nefertiti, dar presupunem cu un grad înalt de probabilitate că este ea”. A fost cerută efectuarea de noi cercetări, pentru confirmarea sau infirmarea acestei ipoteze.

Cu ajutorul unui aparat Roentgen, s-a obținut o imagine tridimensională ultraexactă a craniului mumiei. Cu ajutorul computerului, imaginea a putut fi mult mărită, astfel încât au putut fi studiate pe monitor cele mai mici detalii. Anatomia mumiei coincidea perfect cu chipul lui Nefertiti, cunoscută prin gâtul ei de lebădă. O altă dovadă au constituit-o urmele adânc intrate în piele ale curelușei de pe frunte.

Capul „tinerei femei” fusese ras, iar în lobul uneia dintre urechi fusese făcute două găuri pentru cercei, la fel ca în portretele ajunse până la noi ale lui Nefertiti. Dreptul de a purta o pereche de cercei în aceeași ureche era un privilegiu de regină. Judecând după toate indiciile, „tânăra femeie” a decedat la o vârsta cuprinsă între 24 și 34 de ani, ceea ce corespunde vărstei de 28-29 de ani la care a murit Nefertiti.

Toate punctele rămase în suspensie au fost precizate de reconstituirea computerizată a înfățisării „tinerei femei”. Lucrările au fost încredințate criminaliștilor Damian Scofield, de la Universitatea Nottingham, și Martin Evison, de la Universitatea Sheffield, specialiști în reconstituirea figurii și identificarea victimelor omuciderilor. În cazul de față, experții nu au știut al cui chip trebuiau să îl reconstituie. Folosind imaginile roentgenografice ale craniului mumiei, ei au făcut un model tridimensional, au stabilit locurile de prindere a mușchilor, apoi i-au făcut „să crească”.

Citește și: Document: Nefertiti, foame de bani

În faza finală a studiului, savanții au fost ajutați de un pictor, care a dat imaginii tridimensionale culoare și contur. Rezultatul a depășit toate așteptările: asemănarea „tinerei femei” cu portretele sculpturale ale lui Nefertiti păstrate la muzeele din Cairo și Berlin era aproape fotografică. „După doisprezece ani de căutări, Nefertiti este, cu siguranță, cea mai minunată descoperire din viața mea”, a declarat Joann Fletcher.

Descoperirea senzațională care a schimbat istoria Egiptului

După cum se știe, Nefertiti a fost mamă a șase copii, dar examinarea particularităților anatomice ale „mumiei N61070” nu a evidențiat nici urmă de purtare a unei sarcini. Ceea ce nu este de mirare: mumia „tinerei femei” s-a dovedit a fi de fapt rămășițele unui tănăr necunoscut!

Scandalul declanșat de descoperirile lui Jann Fletcher a avut proporții inimaginabile. Consiliul suprem pentru vechea miștenire a Egiptului a numit declarațiile lui Fletcher „minciună absolută”, „prostie”, „goană după sensație” și a luat decizia de a opri lucrările expediției arheologice britanice, motivând acest lucru prin faptul că Joann Fletcher a încălcat regulile eticii științifice adoptate de Egipt.

Este interesant că pe egipteni nu i-a înfuriat aparteneța sexuală a lui Nefertiti, ci încercările de reconstituire a chipului reginei. Zahi Havas, conducătorul consiliului egiptean pentru vechea moștenire a Egiptului, a declarat că „rămășițele pe care le-a studiat Fletcher nu aparțin reginei, ci unui tânăr necunoscut”. În ceea ce privește cerceii din urechile reginei, Havas a spus că în vechiul Egipt cerceii erau o podoabă obișnuită, mai răspândită în rândul bărbaților decât al femeilor.

Citește și: Peste 20 de coşciuge antice, descoperite în apropiere de oraşul egiptean Luxor

Declarația lui Havas a încurcat complet lucrurile. Dacă arheologii egipteni au știut că „mumia N61070” era a unui bărbat, de ce nu au spus acest lucru mai devreme? De ce au stârnit o asemenea furie încercările de reconstituire a chipului reginei? Și de ce aceșt „tânăr necunoscut” semăna atât de mult cu Nefertiti?

De altfel, nu este încă timpul să punem definitiv punct istoriei cu Nefertiti. După cum observă, pe bună dreptate, arheologul american Susan James, „noi nu știm dacă această „tânără femeie” aparține într-adevăr familiei regale sau nu. Nu putem afirma că sunt rămășițele lui Nefertiti până nu se va face analiza ADN-ului misterioasei mumii”.