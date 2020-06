Cel mai mare jaf din istorie! ”Au făcut grătare, au băut vin. Au stat un weekend!” Francezii au avut primii ”Casa de Papel”

1976. Iulie. Vară. Nice. Weekend. E frumusețe mare de tot pe Riviera Franceză. Muzică bună, turiști mulți, vreme bună de scris amintiri. Oamenii locului sfârșesc o săptămână de muncă. Trag lacătele peste birou și merg să-și scoată soțiile pe faleză, să bea un vin bun și să se bucure de zilele libere.

Dar Albert Spaggiari n-are vreme de așa ceva. Francezul are 44 de ani și s-a cam săturat de fotografiat. E meserie frumoasă, dar nu ieșea cașcaval puternic. În `75, cu un an înainte, lucrează, sub numele de ”Daniel”, sub acoperire, pentru poliția chiliană. Prinde ceva secrete, cum că sistemul de canalizare are o ieșire fix sub banca ”Societe Generale”, și începe să i se contureze o idee măreață. ”Ce-ar fi dacă...?!”.

O lună de zile lucrează la plan. Încearcă să-i convingă pe câțiva ”șefi” în ale jafurilor, dar toată lumea îl refuză. ”Ești nebun complet, n-apuci să intri că ești deja cu cătușe!”. Dar nu e descurajat. Cumpără o casetă de valori în bancă, iar in interior pune un ceas puternic. Îl ”întoarce”, pune alarma la miezul nopții, și se pune în fața băncii. Ceasul sună, dar nimeni nu se sesizează. ”A vrut să vadă dacă există vreun sistem prin care zgomotele pot declanșa alarma în bancă!”.

Spaggiari, acest ”El Profesor”, pe vechi, din ”Casa de Papel”, strânge o echipă de 20 de inși, bărbați puternici, și e gata de lovitură, după ce sapă, așa cum au descoperit anchetatorii, aproape două luni pe sub pământ, până la bancă. ”Băieți, o facem în weekend, de vineri până sâmbătă. Duminică, cel târziu, o tirăm cu tot ce putem!”, cam așa sună indicațiile de la ultima ședință.